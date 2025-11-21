Коррупционный скандал не пошатнет поддержку Украины на пути в ЕС – глава МИД Эстонии

Цахкна отметил, что страна в состоянии войны не может позволить себе коррупцию

Маргус Цахкна (Фото: x.com/Tsahkna)

Коррупционный скандал "Мидас" в сфере энергетики не изменит поддержку Украины союзниками на пути в Евросоюз. Об этом рассказал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в интервью LIGA.net.

Он отметил, что коррупция в сфере энергетики в Украине – "очень серьезная проблема". И власть Украины должна действовать быстро и прозрачно: расследовать, обнародовать, дать понятные ответы.

"Эстония имеет один из лучших показателей в борьбе с коррупцией, поэтому европейцы задают абсолютно логичные вопросы – и Украина должна на них честно ответить. Тем более страна в состоянии войны просто не может позволить себе коррупцию", – сказал Цахкна.

Однако, по его словам, есть и положительный момент – расследование провела сама Украина и это означает, что "система работает".

Глава эстонского МИД отметил, что страна много лет делала то же самое: разоблачала и выносила проблемы на публику, хотя обстоятельства были "гораздо легче".

"Поэтому тема очень чувствительная. Главное – прозрачность и четкость. Хорошо, что такие истории становятся публичными. Да, это тяжелый момент, но он не меняет нашу поддержку Украины", – резюмировал Цахкна.