Корупційний скандал не похитне підтримку України на шляху до ЄС – голова МЗС Естонії

Цахкна зазначив, що країна у стані війни не може дозволити собі корупцію

Маргус Цахкна (Фото: x.com/Tsahkna)

Корупційний скандал "Мідас" у сфері енергетики не змінить підтримку України союзниками на шляху до Євросоюзу. Про це розповів міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна в інтерв'ю LIGA.net.

Він зазначив, що корупція у сфері енергетики в Україні – "дуже серйозна проблема". І влада України повинна діяти швидко й прозоро: розслідувати, оприлюднити, дати зрозумілі відповіді.

"Естонія має один із найкращих показників у боротьбі з корупцією, тому європейці ставлять абсолютно логічні запитання – і Україна має на них чесно відповісти. Тим більше країна у стані війни просто не може дозволити собі корупцію", – сказав Цахкна.

Однак, за його словами, є і позитивний момент – розслідування провела сама Україна і це означає, що "система працює".

Очільник естонського МЗС зазначив, що країна багато років робила те саме: викривала та виносила проблеми на публіку, хоча обставини були "набагато легшими".

"Тому тема дуже чутлива. Головне – прозорість і чіткість. Добре, що такі історії стають публічними. Так, це важкий момент, але він не змінює нашу підтримку України", – резюмував Цахкна.