Віцепрем'єр Італії не хоче, щоб допомога Києву живила корупцію. Міністр оборони відповів

Італійський міністр оборони назвав абсурдною ідею припинити зараз допомогу Україні й заявив, що не треба судити всю країну за групою людей

Маттео Сальвіні (Фото:EPA/DANIEL DAL ZENNARO)

Надання додаткової допомоги Україні не тільки нібито не може покласти край повномасштабній війні, а й може сприяти корупції. Таку думку озвучив віцепрем'єр Італії Маттео Сальвіні, передає ANSA.

"Мені здається, що виникають корупційні скандали, в яких замішаний український уряд, тому я б не хотів, щоб гроші італійських робітників і пенсіонерів використовувалися для підживлення подальшої корупції", – сказав він.

За словами Сальвіні, новий пакет військової допомоги для України вже готовий і підписаний урядом. Однак міністр не вважає, що відправлення "більшої кількості зброї" допоможе вирішити війну Росії проти України.

"Мені здається, те, що відбувається останніми годинами, включно з просуванням російських військ, говорить нам про те, що в інтересах усіх, і насамперед України, припинити війну. Вважати, що відправлення зброї Україні дасть їй змогу повернути втрачені позиції, м'яко кажучи, наївно", – сказав він.

Водночас міністр оборони Італії Гвідо Крозетто, виступаючи в Берліні, заявив, що було б "абсурдно" зараз припиняти допомогу Києву.

"Я розумію стурбованість Маттео Сальвіні, але я не суджу про країну за двома корумпованими особами. Ми намагаємося допомогти мирним жителям, які страждають від 93% російських атак", – наголосив Крозетто.