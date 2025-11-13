Каллас: Корупційний скандал в Україні надзвичайно прикрий, Київ має діяти швидко
Уляна Кукуруза
Редакторка новин LIGA.net
Висока представниця Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас назвала корупційний скандал в українському енергетичному секторі "надзвичайно прикрим" та закликала українську владу швидко й рішуче розслідувати справу. Про це вона заявила в коментарі Reuters під час зустрічі міністрів закордонних справ країн G7 у Канаді.
"Вони діють дуже рішуче. Для корупції не може бути місця, особливо зараз. Це буквально гроші людей, які мають іти на фронт", – наголосила Каллас.
Каллас підкреслила, що Європейський Союз підтримує Україну, але очікує жорсткої боротьби з корупцією, особливо в умовах війни, коли кожен долар має іти на оборону країни.
- 10 листопада НАБУ провело 70 обшуків, зокрема у співвласника ТОВ "Квартал 95" Тімура Міндіча, до яких були залучені всі детективи бюро, у справі про корупцію в Енергоатомі, яку назвали "Мідас".
- 11 листопада НАБУ і САП оголосили про підозру сімом фігурантам.
- Того ж дня представник держави у наглядовій раді Енергоатому Тимофій Милованов повідомив про відставку через нездатність колегіального органу забезпечити "адекватну реакцію на ситуацію, що склалася навколо компанії".
- Згодом Кабмін достроково припинив повноваження наглядової ради Енергоатому.
- Віцепремʼєр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка заявив, що нова наглядова рада Енергоатому має допомогти розслідувати факти корупції.
- 12 листопада на повний аудит Енергоатому Кабмін дав 90 робочих днів.
