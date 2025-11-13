Каллас: Корупційний скандал в Україні надзвичайно прикрий, Київ має діяти швидко

Головна дипломатка ЄС наголосила на важливості швидкого та рішучого реагування влади на корупційний скандал в українському енергетичному секторі

Кая Каллас (Фото: ЕРА / SERGEY DOLZHENKO)

Висока представниця Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас назвала корупційний скандал в українському енергетичному секторі "надзвичайно прикрим" та закликала українську владу швидко й рішуче розслідувати справу. Про це вона заявила в коментарі Reuters під час зустрічі міністрів закордонних справ країн G7 у Канаді.

"Вони діють дуже рішуче. Для корупції не може бути місця, особливо зараз. Це буквально гроші людей, які мають іти на фронт", – наголосила Каллас.

Каллас підкреслила, що Європейський Союз підтримує Україну, але очікує жорсткої боротьби з корупцією, особливо в умовах війни, коли кожен долар має іти на оборону країни.