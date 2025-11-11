Уряд достроково припинив повноваження Наглядової ради Енергоатома

Юлія Свириденко (Фото: сторінка у Facebook)

Уряд 11 листопада достроково припинив повноваження Наглядової ради НАЕК "Енергоатом". Це перші рішення для перезапуску НАЕК компанії, повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Вона нагадала, що у 2023 році була розпочата корпоративна реформа. Склад наглядового органу був обраний за конкурсом.

"Уся повнота важелів впливу, від призначення менеджменту до контролю діяльності компанії, лежить на Наглядовій раді. Важливо, що уряд не втручався в її діяльність. Наглядова рада повинна нести відповідальність за ситуацію в компанії", – зазначила Свириденко.

Новий склад ради на затвердження мають подати протягом тижня Мінекономіки у консультаціях з міжнародними партнерами. Завдання нового складу – швидко перезапустити керівництво, провести повний аудит компанії та надати всебічне сприяння правоохоронним органам з розслідування фактів можливої корупції.

Також прем'єрка повідомила, що доручила Державній аудиторській службі провести терміновий аудит Енергоатома, зокрема щодо закупівель.

"Очікуємо на результати аудиту в найкоротші терміни. Матеріали передамо правоохоронним та антикорупційним органам", – зазначила вона.