Правительство досрочно прекратило полномочия Наблюдательного совета Энергоатома

Новый состав Наблюдательного совета должны подать в течение недели на рассмотрение

Юлия Свириденко (Фото: страница в Facebook)

Правительство 11 ноября досрочно прекратило полномочия Наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом". Это первые решения для перезапуска компании, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Она напомнила, что в 2023 году была начата корпоративная реформа. Состав наблюдательного органа был избран по конкурсу.

"Вся полнота рычагов влияния, от назначения менеджмента до контроля деятельности компании, лежит на Наблюдательном совете. Важно, что правительство не вмешивалось в его деятельность. Наблюдательный совет должен нести ответственность за ситуацию в компании", – отметила Свириденко.

Новый состав совета на утверждение должны подать в течение недели Минэкономики в консультациях с международными партнерами. Задача нового состава – быстро перезапустить руководство, провести полный аудит компании и оказать всестороннее содействие правоохранительным органам по расследованию фактов возможной коррупции.

Также премьер сообщила, что поручила Государственной аудиторской службе провести срочный аудит Энергоатома, в том числе по закупкам.

"Ожидаем результатов аудита в кратчайшие сроки. Материалы передадим правоохранительным и антикоррупционным органам", – отметила она.