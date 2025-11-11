Нова наглядова рада "Енергоатому" має допомогти розслідувати факти корупції – Качка

Перш за все має відбутися очищення від наслідків викритої справи, наголосив міністр

Тарас Качка (Фото: facebook.com/taras.kachka)

Негайне припинення повноважень Наглядової ради "Енергоатому" – це перший крок з наведення ладу в компанії та усунення корупційних практик у рамках першого кластеру євроінтеграції. Нова рада має бути більш дієва, заявив віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка.

"Нова наглядова рада має бути більш дієва – перезапустити керівництво, запровадити належний внутрішній контроль і допомогти правоохоронним органам розслідувати усі факти можливої корупції", – зазначив він.

Наразі мета, за його словами, не лише викривати корупцію та сприяти Національному антикорупційному бюро та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі у розслідуваннях. Потрібне "належне управління" в державних компаніях та реалізація усіх пріоритетів політики власності, затвердженої Урядом.

Але найголовніше – потрібно схвалити всі закони в рамках першого кластеру вступу до Євросоюзу. Йдеться про посилення антикору, доброчесності в судах та реформи правоохоронних органів.

"Схвалити та імплементувати – тобто забезпечити прозору, передбачувану, чесну й ефективну роботу всіх інституцій виміру справедливості. Це можна зробити швидко лише в умовах довіри. Тому очевидно, що перш за все має відбутися очищення від наслідків викритої справи. За першим кроком мають піти наступні. Кожен має понести свою відповідальність", – наголосив Качка.