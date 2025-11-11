Новый наблюдательный совет "Энергоатома" должен помочь исследовать факты коррупции – Качка

Тарас Качка (Фото: facebook.com/taras.kachka)

Немедленное прекращение полномочий Наблюдательного совета "Энергоатома" – это первый шаг по наведению порядка в компании и устранению коррупционных практик в рамках первого кластера евроинтеграции. Новый совет должен быть более действенным, заявивший вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Утка.

"Новый наблюдательный совет должен быть более действенным – перезапустить руководство, ввести надлежащий внутренний контроль и помочь правоохранительным органам расследовать все факты возможной коррупции", – отметил он.

Сейчас цель, по его словам, не только разоблачать коррупцию и способствовать Национальному антикоррупционному бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуре в расследованиях. Нужно "надлежащее управление" в государственных компаниях и реализация всех приоритетов политики собственности, утвержденной Правительством.

Но самое главное – нужно принять все законы в рамках первого кластера вступления в Евросоюз. Речь идет об усилении антикора, добропорядочности в судах и реформе правоохранительных органов.

"Одобрить и имплементировать – то есть обеспечить прозрачную, предсказуемую, честную и эффективную работу всех институтов измерения справедливости. Это можно сделать быстро только в условиях доверия. Поэтому очевидно, что прежде всего должно произойти очищение от последствий разоблаченного дела. За первым шагом должны последовать следующие. Каждый должен понести свою ответственность", – подчеркнул Качка.