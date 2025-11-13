Каллас: Коррупционный скандал в Украине очень досадный, Киев должен действовать быстро

Кайя Каллас (Фото: ЕРА / SERGEY DOLZHENKO)

Высокая представительница Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кайя Каллас назвала коррупционный скандал в украинском энергетическом секторе "чрезвычайно досадным" и призвала украинскую власть быстро и решительно расследовать дело. Об этом она заявила в комментарии Reuters во время встречи министров иностранных дел стран G7 в Канаде.

"Они действуют очень решительно. Для коррупции не может быть места, особенно сейчас. Это буквально деньги людей, которые должны идти на фронт", – подчеркнула Каллас.

Каллас подчеркнула, что Европейский Союз поддерживает Украину, но ожидает жесткой борьбы с коррупцией, особенно в условиях войны, когда каждый доллар должен идти на оборону страны.