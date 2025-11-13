Каллас: Коррупционный скандал в Украине очень досадный, Киев должен действовать быстро
Высокая представительница Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кайя Каллас назвала коррупционный скандал в украинском энергетическом секторе "чрезвычайно досадным" и призвала украинскую власть быстро и решительно расследовать дело. Об этом она заявила в комментарии Reuters во время встречи министров иностранных дел стран G7 в Канаде.
"Они действуют очень решительно. Для коррупции не может быть места, особенно сейчас. Это буквально деньги людей, которые должны идти на фронт", – подчеркнула Каллас.
Каллас подчеркнула, что Европейский Союз поддерживает Украину, но ожидает жесткой борьбы с коррупцией, особенно в условиях войны, когда каждый доллар должен идти на оборону страны.
- 10 ноября НАБУ провело 70 обысков, в частности, у совладельца ООО "Квартал 95" Тимура Миндича, к которым были привлечены все детективы бюро, по делу о коррупции в Энергоатоме, которое назвали "Мидас".
- 11 ноября НАБУ и САП объявили о подозрении семерых фигурантов.
- В тот же день представитель государства в наблюдательном совете Энергоатома Тимофей Милованов сообщил об отставке из-за неспособности коллегиального органа обеспечить "адекватную реакцию на ситуацию, сложившуюся вокруг компании".
- Впоследствии Кабмин досрочно прекратил полномочия наблюдательного совета Энергоатом.
- Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка заявил, что новый наблюдательный совет Энергоатома должен помочь расследовать факты коррупции.
- 12 ноября на полный аудит Энергоатома Кабмин дал 90 рабочих дней.
