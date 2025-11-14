Вице-премьер Италии не хочет, чтобы помощь Киеву питала коррупцию. Министр обороны ответил
Предоставление дополнительной помощи Украине не только якобы не может положить конец полномасштабной войне, но и может способствовать коррупции. Такое мнение озвучил вице-премьер Италии Маттео Сальвини, передает ANSA.
"Мне кажется, что возникают коррупционные скандалы, в которых замешано украинское правительство, поэтому я бы не хотел, чтобы деньги итальянских рабочих и пенсионеров использовались для подпитки дальнейшей коррупции", – сказал он.
По словам Сальвини, новый пакет военной помощи для Украины уже готов и подписан правительством. Однако министр не считает, что отправка "большего количества оружия" поможет решить войну России против Украины.
"Мне кажется, то, что происходит в последние часы, включая продвижение российских войск, говорит нам о том, что в интересах всех, и в первую очередь Украины, прекратить войну. Считать, что отправка оружия Украине позволит ей вернуть утраченные позиции, мягко говоря, наивно", – сказал он,.
В то же время министр обороны Италии Гвидо Крозетто, выступая в Берлине, заявил, что было бы "абсурдно" сейчас прекращать помощь Киеву.
"Я понимаю обеспокоенность Маттео Сальвини, но я не сужу о стране по двум коррумпированным лицам. Мы пытаемся помочь мирным жителям, которые страдают от 93% российских атак", – подчеркнул Крозетто.
