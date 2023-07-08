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Португалия поддержала вступление Украины в НАТО, принята декларация. Таких стран уже 23

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08.07.2023, 16:04
Португалия поддержала вступление Украины в НАТО, принята декларация. Таких стран уже 23 - Фото
Фото: НАТО

Португалия стала 23-й страной, поддержавшей вступление Украины в НАТО. Во время телефонного разговора 8 июля президент Владимир Зеленский и премьер-министр Португалии Антониу Кошта приняли соответствующую декларацию, передает пресс-служба Офиса президента.

"Португальская Республика будет продолжать поддерживать Украину на пути к будущему членству и выступает за то, чтобы Украина стала членом НАТО, когда для этого появятся условия", – говорится в тексте декларации.

Также в документе отмечается, что Португалия осуждает длительную захватническую войну России против Украины, остается непоколебимой в своей приверженности независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины, активно способствует мерам ЕС по оказанию военной помощи Украине, поддерживает формулу мира, выступает за привлечение к ответственности военных преступников РФ, выступает за усиление коллективного давления на Россию путем санкций, готова участвовать в восстановлении Украины после войны и т.п.

  • 21-й страной, поддержавшей вступление Украины в НАТО, стала Испания. Декларация была подписана 1 июля в Киеве.
  • 6 июля декларация о поддержке вступления Украины в НАТО была подписана с Болгарией.
  • 7 июля, во время визита Зеленского в Турцию, Эрдоган заявил, что Украина достойна стать членом НАТО.

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Оксана Житнюк
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натодекларацияпортугалия
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