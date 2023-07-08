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Линкявичюс о пути Литвы в НАТО: Мне в лицо говорили – посмотрите на карту, этого не будет

Цей матеріал також доступний українською
08.07.2023, 14:55
Линкявичюс о пути Литвы в НАТО: Мне в лицо говорили – посмотрите на карту, этого не будет - Фото
Линас Линкявичюс (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

В начале 2000-х Литве прямо в частных беседах западные партнеры говорили, что ей никогда не стать членом НАТО. Об этом в интервью LIGA.net рассказал экс-глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.

Литва начала свой десятилетний путь в НАТО в 1994-м. В 2000 году Линкявичюс работал послом при Альянсе.

"Частным образом будущие союзники мне говорили в глаза: "Вы никогда не будете в НАТО. Будьте реалистами. Посмотрите на карту –  есть интересы, баланс сил"", – рассказывает дипломат.

По его словам, все изменилось после терактов 11 сентября 2001 года: США поняли, что им нужна коалиция стран, которые одинаково воспринимают мир и угрозы.

"И они решили, что будут оберегать страны Балтии от военных угроз. Это повлияло на скептиков в Западной Европе. Мы двигались вперед, несмотря на заявления, что никогда нам не быть в НАТО. У нас не было альтернативы", – говорит Линкявичюс.

И в аспекте безальтернативности он видит схожесть с Украиной. "Конечно, у вас цена слишком большая. Но все равно надо двигаться вперед. Украина относится к Европе не только географически", – подытожил дипломат.

Читайте также: Интервью | Линкявичюс: Путину пора думать, как выжить. А НАТО – не повторять своих ошибок

Марк Сировой
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