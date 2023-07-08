Линкявичюс о пути Литвы в НАТО: Мне в лицо говорили – посмотрите на карту, этого не будет

В начале 2000-х Литве прямо в частных беседах западные партнеры говорили, что ей никогда не стать членом НАТО. Об этом в интервью LIGA.net рассказал экс-глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.

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Литва начала свой десятилетний путь в НАТО в 1994-м. В 2000 году Линкявичюс работал послом при Альянсе.

"Частным образом будущие союзники мне говорили в глаза: "Вы никогда не будете в НАТО. Будьте реалистами. Посмотрите на карту – есть интересы, баланс сил"", – рассказывает дипломат.

По его словам, все изменилось после терактов 11 сентября 2001 года: США поняли, что им нужна коалиция стран, которые одинаково воспринимают мир и угрозы.

"И они решили, что будут оберегать страны Балтии от военных угроз. Это повлияло на скептиков в Западной Европе. Мы двигались вперед, несмотря на заявления, что никогда нам не быть в НАТО. У нас не было альтернативы", – говорит Линкявичюс.

И в аспекте безальтернативности он видит схожесть с Украиной. "Конечно, у вас цена слишком большая. Но все равно надо двигаться вперед. Украина относится к Европе не только географически", – подытожил дипломат.

Украина неоднократно говорила, что хочет получить на саммите НАТО в Вильнюсе (11-12 июля) политическое приглашения в Альянс. Хотя и понимает, что не может вступить в него до окончания войны.

5 июля в Белом доме заявили, что страны-члены НАТО примут решение о членстве Украины, когда она проведет необходимые реформы. В МИД отреагировали и призвали Запад реформировать свое отношение к России.

Глава ГУР Буданов считает, что ожидания украинского общества от саммита НАТО не будут удовлетворены.

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