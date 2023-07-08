Лінкявічюс про шлях Литви до НАТО: Мені в обличчя говорили – подивіться на карту, цього не буде

На початку 2000-х Литві прямо в приватних бесідах західні партнери говорили, що їй ніколи не стати членом НАТО. Про це в інтерв'ю LIGA.net розповів ексглава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс.

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Литва розпочала свій десятирічний шлях до НАТО 1994-го. 2000 року Лінкявічюс працював послом при Альянсі.

"Приватно майбутні союзники мені казали в очі: "Ви ніколи не будете в НАТО. Будьте реалістами. Подивіться на карту – є інтереси, баланс сил"", – розповідає дипломат.

За його словами, все змінилося після терактів 11 вересня 2001 року: США зрозуміли, що їм потрібна коаліція країн, які однаково сприймають світ та загрози.

"І вони вирішили, що оберігатимуть країни Балтії від військових загроз. Це вплинуло на скептиків у Західній Європі. Ми рухалися вперед, незважаючи на заяви, що ніколи нам не бути в НАТО. У нас не було альтернативи", – каже Лінкявічюс.

І в аспекті безальтернативності він бачить схожість з Україною. "Звичайно, у вас ціна надто велика. Але все одно треба рухатися вперед. Україна належить до Європи не лише географічно", – підсумував дипломат.

Україна неодноразово говорила, що хоче одержати на саміті НАТО у Вільнюсі (11-12 липня) політичне запрошення до Альянсу. Хоча й розуміє, що не може вступити до нього до закінчення війни.

5 липня у Білому домі заявили, що країни-члени НАТО ухвалять рішення про членство України, коли вона проведе необхідні реформи. У МЗС відреагували і закликали Захід реформувати своє ставлення до Росії.

Глава ГУР Буданов вважає, що очікування українського суспільства від саміту НАТО не буде задоволено.

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