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Лінкявічюс про шлях Литви до НАТО: Мені в обличчя говорили – подивіться на карту, цього не буде

Этот материал также доступен на русском
08.07.2023, 14:55
Лінкявічюс про шлях Литви до НАТО: Мені в обличчя говорили – подивіться на карту, цього не буде - Фото
Лінас Лінкявічюс (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

На початку 2000-х Литві прямо в приватних бесідах західні партнери говорили, що їй ніколи не стати членом НАТО. Про це в інтерв'ю LIGA.net розповів ексглава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс.

Литва розпочала свій десятирічний шлях до НАТО 1994-го. 2000 року Лінкявічюс працював послом при Альянсі.

"Приватно майбутні союзники мені казали в очі: "Ви ніколи не будете в НАТО. Будьте реалістами. Подивіться на карту – є інтереси, баланс сил"", – розповідає дипломат.

За його словами, все змінилося після терактів 11 вересня 2001 року: США зрозуміли, що їм потрібна коаліція країн, які однаково сприймають світ та загрози.

"І вони вирішили, що оберігатимуть країни Балтії від військових загроз. Це вплинуло на скептиків у Західній Європі. Ми рухалися вперед, незважаючи на заяви, що ніколи нам не бути в НАТО. У нас не було альтернативи", – каже Лінкявічюс.

І в аспекті безальтернативності він бачить схожість з Україною. "Звичайно, у вас ціна надто велика. Але все одно треба рухатися вперед. Україна належить до Європи не лише географічно", – підсумував дипломат.

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Марко Сировой
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