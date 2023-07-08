Португалія підтримала вступ України в НАТО, ухвалено декларацію. Таких країн вже 23

Португалія стала 23-ю країною, яка підтримала вступ України в НАТО. Під час телефонної розмови 8 липня президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Португалії Антоніу Кошта ухвалили таку відповідну декларацію, передає пресслужба Офісу президента.

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"Португальська Республіка продовжуватиме підтримувати Україну на шляху до майбутнього членства та виступає за те, щоб Україна стала членом НАТО, коли для цього з’являться відповідні умови", – йдеться в тексті декларації.

Також у документі наголошується, що Португалія засуджує тривалу загарбницьку війну Росії проти України, залишається непохитною у своїй відданості незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України, активно сприяє заходам ЄС щодо військової допомоги Україні, підтримує формулу миру, виступає за притягнення до відповідальності воєнних злочинців РФ, виступає за посилення колективного тиску на Росію шляхом санкцій, готова брати участь у відбудові України після війни та інше.

21-ю країною, яка підтримала вступ України в НАТО, стала Іспанія. Декларацію було підписано 1 липня в Києві.

6 липня декларацію про підтримку вступу України в НАТО було підписано з Болгарією.

7 липня, під час візиту Зеленського до Туреччини, Ердоган заявив, що Україна гідна стати членом НАТО.

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