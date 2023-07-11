UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Кулеба: НАТО не следует держать Украину в "подвешенном" состоянии насчет вступления

Цей матеріал також доступний українською
11.07.2023, 22:31
Кулеба: НАТО не следует держать Украину в
Дмитрий Кулеба (Фото: сайт МИД)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что НАТО не следует держать ситуацию и Украину в "подвешенном" состоянии насчет членства в Альянсе. Об этом он сообщил в комментарии для Bloomberg Television.

По мнению Кулебы, НАТО не следует держать "всю ситуацию и Украину во взвешенном состоянии, когда речь идет о членстве [в Альянсе]".

Он отметил, что уже есть "все условия" для того, чтобы Украина получила приглашение в Альянс на саммите в Вильнюсе.

Кулеба добавил, что Украина продолжит сотрудничать с членами НАТО в определенный срок.

"Чем короче он будет, тем лучше будет для всех", – подытожил он.

Читайте также: Сенатор Грэм отметил "значительный" результат Путина против НАТО: Альянс станет сильнее

Артём Джерипа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
вступление в НАТОнатосаммитдмитрий кулеба
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 