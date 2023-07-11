Кулеба: НАТО не следует держать Украину в "подвешенном" состоянии насчет вступления
11.07.2023, 22:31
Дмитрий Кулеба (Фото: сайт МИД)
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что НАТО не следует держать ситуацию и Украину в "подвешенном" состоянии насчет членства в Альянсе. Об этом он сообщил в комментарии для Bloomberg Television.
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По мнению Кулебы, НАТО не следует держать "всю ситуацию и Украину во взвешенном состоянии, когда речь идет о членстве [в Альянсе]".
Он отметил, что уже есть "все условия" для того, чтобы Украина получила приглашение в Альянс на саммите в Вильнюсе.
Кулеба добавил, что Украина продолжит сотрудничать с членами НАТО в определенный срок.
"Чем короче он будет, тем лучше будет для всех", – подытожил он.
- Генсек НАТО Столтенберг сообщил, что Альянс согласился убрать план действий по членству в НАТО для Украины, но пока не дал приглашение для вступления.
- Вечером НАТО опубликовало совместное коммюнике саммита лидеров Альянса по 90 пунктам: в нем говорится о пути Украины к вступлению и об отношениях Альянса с Россией, Ираном, Китаем и Беларусью.
- LIGA.net ведет онлайн-хронику главных событий саммита НАТО в Вильнюсе.
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