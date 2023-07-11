Кулеба: НАТО не следует держать Украину в "подвешенном" состоянии насчет вступления

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что НАТО не следует держать ситуацию и Украину в "подвешенном" состоянии насчет членства в Альянсе. Об этом он сообщил в комментарии для Bloomberg Television.

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По мнению Кулебы, НАТО не следует держать "всю ситуацию и Украину во взвешенном состоянии, когда речь идет о членстве [в Альянсе]".

Он отметил, что уже есть "все условия" для того, чтобы Украина получила приглашение в Альянс на саммите в Вильнюсе.

Кулеба добавил, что Украина продолжит сотрудничать с членами НАТО в определенный срок.

"Чем короче он будет, тем лучше будет для всех", – подытожил он.

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