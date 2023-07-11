Кулеба: НАТО не слід тримати Україну в "підвішеному" стані щодо вступу
11.07.2023, 22:31
Дмитро Кулеба (Фото: сайт МЗС)
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що НАТО не слід тримати ситуацію та Україну у "підвішеному" стані щодо членства в Альянсі. Про це він повідомив у коментарі для Bloomberg Television.
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На думку Кулеби, НАТО не слід тримати "всю ситуацію та Україну в підвішеному стані, коли йдеться про членство [в Альянсі]".
Він зазначив, що вже є "всі умови" для того, щоб Україна отримала запрошення до Альянсу на саміті у Вільнюсі.
Кулеба додав, що Україна продовжить співпрацювати з членами НАТО у визначений термін.
"Що коротшим він буде, то краще буде для всіх", – підсумував він.
- Генсек НАТО Столтенберг повідомив, що Альянс погодився прибрати план дій щодо членства в НАТО для України, але поки що не дав запрошення для вступу.
- Увечері НАТО опублікувало спільне комюніке саміту лідерів Альянсу з 90 пунктів: у ньому йдеться про шлях України до вступу та про відносини Альянсу з Росією, Іраном, Китаєм та Білоруссю.
- LIGA.net веде онлайн-хроніку головних подій саміту НАТО у Вільнюсі.
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