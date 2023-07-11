Кулеба: НАТО не слід тримати Україну в "підвішеному" стані щодо вступу

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що НАТО не слід тримати ситуацію та Україну у "підвішеному" стані щодо членства в Альянсі. Про це він повідомив у коментарі для Bloomberg Television.

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На думку Кулеби, НАТО не слід тримати "всю ситуацію та Україну в підвішеному стані, коли йдеться про членство [в Альянсі]".

Він зазначив, що вже є "всі умови" для того, щоб Україна отримала запрошення до Альянсу на саміті у Вільнюсі.

Кулеба додав, що Україна продовжить співпрацювати з членами НАТО у визначений термін.

"Що коротшим він буде, то краще буде для всіх", – підсумував він.

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