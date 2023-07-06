США – Киеву про членство в НАТО: Проведите реформы. Ответ МИД: Реформируйте отношение к РФ

Спикер Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге заявила, что страны-члены НАТО примут решение о членстве Украины в Альянсе тогда, когда она "будет отвечать всем требованиям и проведет необходимые реформы". Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко в ответ призвал Запад реформировать свое отношение к России.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По словам Жан-Пьер, США традиционно привержены позиции "открытых дверей НАТО", когда речь идет о членстве Украины в Альянсе. В то же время, она подчеркнула, что любое решение о членстве в НАТО принимается между 31 союзником, а также страной-претендентом на членство.

"Итак, в этом случае, когда речь идет об Украине, мы обсуждали с нашими союзниками по НАТО и Украине, как мы можем коллективно поддержать стремление Украины к евроатлантической интеграции", – отметила она.

Представительница Белого дома не вдавалась в детали дипломатических переговоров по этому поводу, однако вспомнила тезис президента США Джо Байдена о том, что для вступления в НАТО "Украине придется провести реформы, чтобы соответствовать таким же стандартам, как и любой другой стране НАТО".

Читайте также: Президент Литвы: "Украине понравятся" решения, которые готовят к саммиту НАТО

В свою очередь Николенко отметил, что "кроме Украины сейчас в мире нет ни одной другой страны, которая бы проводила такое количество реформ в условиях масштабной войны на своей территории".

"Коренные внутренние преобразования в Украине будут неотвратимо продолжаться", – написал он.

В то же время в МИД считают, что в мире есть "одна незавершенная реформа", имея в виду отношение Запада к роли России в архитектуре евроатлантической безопасности.

"Как только наши партнеры будут рассматривать вопросы членства Украины в НАТО без оглядки на Москву, станет очевидным, что предоставление Украине приглашения в членство в Альянсе уже на этом этапе отвечает интересам союзников по безопасности", – добавил Николенко.

Читайте также: Варшава и Лондон поддержали ускоренную процедуру вступления Украины в НАТО

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.