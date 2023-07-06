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Варшава и Лондон поддержали ускоренную процедуру вступления Украины в НАТО

Цей матеріал також доступний українською
06.07.2023, 07:19
Варшава и Лондон поддержали ускоренную процедуру вступления Украины в НАТО - Фото
Джеймс Клеверли и Збигнев Рау (Фото: ЕРА)

Министры иностранных дел Польши и Великобритании Збигнев Рау и Джеймс Клеверли заявили, что их страны поддерживают вступление Украины в НАТО по упрощенной процедуре. Об этом сообщает Голос Америки.

По их словам, процесс вступления Украины в НАТО, вероятно, будет ускорен из-за того, что украинская армия уже имеет на вооружении оборудование, предоставленное Альянсом.

Министры выразили надежду, что Украину примут в НАТО по ускоренной процедуре, подобной той, которая была применена к Швеции и Финляндии.

По словам Клеверли, этим двум странам была предоставлена ускоренная процедура вступления в НАТО, поскольку страны-члены Альянса признали, что они "высокоспособные военные государства".

"Позиция Польши здесь очень четкая. Мы хотим максимально приблизить Украину к Альянсу в институциональном измерении. Адаптировать военно-политические структуры Украины к стандартным в Альянсе", – заявил Рау.

Клеверли поддержал его и добавил, что украинские военные имеют "большой опыт использования стандартного оборудования НАТО, доктрины НАТО и тактики НАТО", и это должно сократить время для присоединения к Альянсу.

"Я думаю, что мы обязаны признать, насколько улучшилась их (украинцев. – Ред.) военная способность за последние 18 месяцев", – сказал британский глава МИД.

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Милана Головань
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ВеликобританиявойнапольшанатоЗбигнев Рауджеймс клеверли
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