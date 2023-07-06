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Варшава та Лондон підтримали пришвидшену процедуру вступу України до НАТО

Этот материал также доступен на русском
06.07.2023, 07:19
Варшава та Лондон підтримали пришвидшену процедуру вступу України до НАТО - Фото
Джеймс Клеверлі та Збігнєв Рау (Фото: ЕРА)

Міністри закордонних справ Польщі та Великої Британії Збігнєв Рау та Джеймс Клеверлі заявили, що їхні країни підтримують вступ України у НАТО за спрощеною процедурою. Про це повідомляє Голос Америки.

За їхніми словами, процес вступу України до НАТО, ймовірно, буде прискорений через те, що українська армія вже має на озброєнні обладнання, надане Альянсом.

Міністри висловили сподівання, що Україну приймуть до НАТО за пришвидшеною процедурою, подібною до тієї, яка була застосована до Швеції та Фінляндії. 

За словами Клеверлі, цим двом країнам була надана пришвидшена процедура вступу у НАТО, оскільки країни-члени Альянсу визнали, що вони є "високоздатними військовими державами".

"Позиція Польщі тут дуже чітка. Ми хочемо максимально наблизити Україну до Альянсу в інституційному вимірі. Адаптувати військово-політичні структури України до тих, які є стандартними в Альянсі", – заявив Рау.

Клеверлі підтримав його та додав, що українські військові мають "великий досвід у використанні стандартного обладнання НАТО, доктрини НАТО і тактики НАТО", і це має скоротити час для приєднання до Альянсу.

"Я думаю, що ми зобов’язані визнати, наскільки покращилася їхня (українців. – Ред.) військова спроможність за останні 18 місяців", – сказав британський глава МЗС.

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Мілана Головань
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