Президент Литви: "Україні сподобаються" рішення, які готують до саміту НАТО
Хоча деякі питання на рівні НАТО ще не до кінця узгоджені, проте рішення, які готують лідери Альянсу до саміту у Вільнюсі, "Україні точно сподобаються". Про це в інтерв'ю BNS сказав президент Литви Гітанас Науседа.
За словами президента Литви, у Вільнюсі окремі країни НАТО готуються оголосити зобов'язання надати гарантії безпеки для України, а також досягнуто домовленості про створення ради Україна-НАТО для прискорення інтеграції Києва до Альянсу.
Науседа сказав, що перед самітом НАТО "деякі питання ще не вирішені, але це питання найближчих днів, по суті, питання сьогоднішнього дня".
"У мене є відчуття, що ми встигнемо знайти формулювання, які не розчарують українців, і будуть більш визначеними, ніж ми звикли", – додав президент.
Науседа також висловив сподівання, що президент Володимир Зеленський "коли приїде до Вільнюса, отримає, можливо, не все з того, що він очікує у своїх планах-максимумах, але точно отримає багато".
Саміт лідерів НАТО у Вільнюсі намічено на 11-12 липня.
4 липня президент Литви закликав лідерів НАТО рішучіше підтримати Україну в її прагненні стати членом НАТО, оскільки запрошення до Альянсу надихне українців до опору, а відмова від такого запрошення Кремль визнає слабкістю.
- У Великій Британії заявили, що підтримають вступ України до НАТО за спрощеною процедурою.
- Le Monde вважає, що Франція може підтримати вступ України до НАТО, "щоб навчити Кремль".
- 3 липня глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс виступив за те, щоб на саміті НАТО у Вільнюсі Україну "чітко і безповоротно" запросили до Альянсу.
- 4 липня президент Зеленський закликав президента США Джо Байдена підтримати зараз запрошення України до НАТО з початком процедури вступу після закінчення вторгнення Росії.
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