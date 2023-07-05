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Президент Литви: "Україні сподобаються" рішення, які готують до саміту НАТО

Этот материал также доступен на русском
05.07.2023, 13:54
Президент Литви:
Гітанас Науседа (Фото - EPA)

Хоча деякі питання на рівні НАТО ще не до кінця узгоджені, проте рішення, які готують лідери Альянсу до саміту у Вільнюсі, "Україні точно сподобаються". Про це в інтерв'ю BNS сказав президент Литви Гітанас Науседа.

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За словами президента Литви, у Вільнюсі окремі країни НАТО готуються оголосити зобов'язання надати гарантії безпеки для України, а також досягнуто домовленості про створення ради Україна-НАТО для прискорення інтеграції Києва до Альянсу.

Науседа сказав, що перед самітом НАТО "деякі питання ще не вирішені, але це питання найближчих днів, по суті, питання сьогоднішнього дня".

"У мене є відчуття, що ми встигнемо знайти формулювання, які не розчарують українців, і будуть більш визначеними, ніж ми звикли", – додав президент.

Науседа також висловив сподівання, що президент Володимир Зеленський "коли приїде до Вільнюса, отримає, можливо, не все з того, що він очікує у своїх планах-максимумах, але точно отримає багато".

Саміт лідерів НАТО у Вільнюсі намічено на 11-12 липня.

4 липня президент Литви закликав лідерів НАТО рішучіше підтримати Україну в її прагненні стати членом НАТО, оскільки запрошення до Альянсу надихне українців до опору, а відмова від такого запрошення Кремль визнає слабкістю.

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Сергій Бережний
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