Науседа: Запрошення до НАТО посилить Україну, відмова від нього розв'яже руки Кремлю

Президент Литви Гітанас Науседа закликав лідерів НАТО рішучіше підтримати Україну в її прагненні стати членом НАТО, оскільки запрошення до Альянсу надихне українців на опір, а відмова від такого запрошення Кремль визнає слабкістю. Про це він сказав у інтерв'ю Reuters.

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Науседа порадив союзникам по НАТО не надавати значення побоюванням, що приєднання України до НАТО може на щось "спровокувати Росію".

"Ми не маємо соромитись ухвалювати сміливіші рішення, тому що в іншому випадку путінський режим вирішить, що західні союзники занадто слабкі, що їх можна загнати в кут, і вони здадуться", – сказав він.

Водночас важливо, що "чіткіше формулювання перспективи членства для України, напевно, підвищить бойовий дух українських солдатів на полі бою".

Науседа вважає, що на саміті у Вільнюсі може бути дана обіцянка полегшити для України процедури вступу до НАТО після війни та надати їй додаткову військову допомогу.

"Ми всі розуміємо, що зараз, у розпал війни, Україна не може одразу вступити до НАТО. Ми це розуміємо. Українці це розуміють. Але ми повинні створити процедури, які будуть залучені, коли війна закінчиться й Україна переможе", – сказав президент Литви.

Науседа також сказав, що очікує на саміті НАТО у Вільнюсі президента України Володимира Зеленського.

"Сподіваюсь, він буде тут і відіграє важливу роль в ухваленні рішень у Вільнюсі", – наголосив президент.

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