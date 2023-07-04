Науседа: Запрошення до НАТО посилить Україну, відмова від нього розв'яже руки Кремлю
Президент Литви Гітанас Науседа закликав лідерів НАТО рішучіше підтримати Україну в її прагненні стати членом НАТО, оскільки запрошення до Альянсу надихне українців на опір, а відмова від такого запрошення Кремль визнає слабкістю. Про це він сказав у інтерв'ю Reuters.
Науседа порадив союзникам по НАТО не надавати значення побоюванням, що приєднання України до НАТО може на щось "спровокувати Росію".
"Ми не маємо соромитись ухвалювати сміливіші рішення, тому що в іншому випадку путінський режим вирішить, що західні союзники занадто слабкі, що їх можна загнати в кут, і вони здадуться", – сказав він.
Водночас важливо, що "чіткіше формулювання перспективи членства для України, напевно, підвищить бойовий дух українських солдатів на полі бою".
Науседа вважає, що на саміті у Вільнюсі може бути дана обіцянка полегшити для України процедури вступу до НАТО після війни та надати їй додаткову військову допомогу.
"Ми всі розуміємо, що зараз, у розпал війни, Україна не може одразу вступити до НАТО. Ми це розуміємо. Українці це розуміють. Але ми повинні створити процедури, які будуть залучені, коли війна закінчиться й Україна переможе", – сказав президент Литви.
Науседа також сказав, що очікує на саміті НАТО у Вільнюсі президента України Володимира Зеленського.
"Сподіваюсь, він буде тут і відіграє важливу роль в ухваленні рішень у Вільнюсі", – наголосив президент.
- Канцлер ФРН Шольц не вірить у якнайшвидший вступ України до НАТО, а міністр оборони Німеччини повідомив, що НАТО може погодитися надати Україні спрощену процедуру вступу.
- У Великій Британії заявили, що підтримають вступ України до НАТО за спрощеною процедурою.
- Le Monde вважає, що Франція може підтримати вступ України до НАТО, "щоб навчити Кремль".
- 3 липня глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс виступив за те, щоб на саміті НАТО у Вільнюсі Україну "чітко і безповоротно" запросили до Альянсу.
- 4 липня президент Зеленський закликав президента США Джо Байдена підтримати зараз запрошення України до НАТО з початком процедури вступу після закінчення вторгнення Росії.
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