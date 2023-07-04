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Науседа: Приглашение в НАТО усилит Украину, отказ от него развяжет руки Кремлю

Цей матеріал також доступний українською
04.07.2023, 14:15
Науседа: Приглашение в НАТО усилит Украину, отказ от него развяжет руки Кремлю - Фото
Гитанас Науседа (Фото - EPA)

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал лидеров НАТО решительнее поддержать Украину в ее стремлении стать членом НАТО, так как приглашение в Альянс вдохновит украинцев к сопротивлению, а отказ от такого приглашения Кремль сочтет слабостью. Об этом он сказал в интервью Reuters.

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Науседа посоветовал союзникам по НАТО не придавать значения опасениям, что присоединение Украины к НАТО может на что-то "спровоцировать Россию".

"Мы не должны стесняться принимать более смелые решения, потому что в противном случае путинский режим решит, что западные союзники слишком слабы, что их можно загнать в угол, и они сдадутся", — сказал он.

В то же время важно, что "более четкая формулировка перспективы членства для Украины наверняка повысит боевой дух украинских солдат на поле боя".

Науседа считает, что на саммите в Вильнюсе может быть дано обещание облегчить для Украины процедуры вступления в НАТО после войны и предоставить ей дополнительной военной помощи.

"Мы все понимаем, что сейчас, в разгар войны, Украина не может сразу вступить в НАТО. Мы это понимаем. Украинцы это понимают. Но мы должны создать процедуры, которые будут задействованы когда война будет закончена и Украина победит", – сказал президент Литвы.

Науседа также сказал, что ожидает на саммите НАТО в Вильнюсе президента Украины Владимира Зеленского.

"Надеюсь, он будет здесь и сыграет важную роль в принятии решений в Вильнюсе", – подчеркнул президент.

Читайте также: Украине нужна уверенность, что после войны ее примут в НАТО – Зеленский

Сергей Бережной
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