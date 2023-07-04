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"Важный сигнал": Зеленский призвал Байдена одобрить приглашение Украины в НАТО – CNN

Цей матеріал також доступний українською
04.07.2023, 06:26
Джо Байден в Киеве (Фото: POTUS/Twitter)

Президент Владимир Зеленский призвал президента США Джо Байдена поддержать сейчас приглашение Украины в НАТО с началом процедуры вступления после окончания вторжения России. Об этом Зеленский сказал в интервью CNN.

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В интервью CNN, которое будет опубликовано 5 июля,  Зеленский заявил, что вступление Украины в НАТО зависит от решения Байдена, и для Украины очень важно получить этот сигнал. 

Зеленский сказал, что Байден "поддерживает наше будущее в НАТО", но приглашение на вступление Украины в Альянс именно сейчас "стало бы огромным стимулом для украинских солдат".

"Очень важно чувствовать, что вы действительно будете рядом с союзниками в будущем", — сказал он.

При этом, подчеркнул Зеленский, в Украине понимают, что страна "не будет членом НАТО, пока не закончится война".

"Но этот сигнал действительно очень важен. И зависит от решения Байдена", – сказал президент.

3 июля спикер президента Сергей Никифоров заявил, что до сих пор неизвестно, поедет ли Зеленский на саммит НАТО. По его словам, "все зависит от ситуации на поле боя".

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак сказал, что Украина ожидает от саммита НАТО приглашения в Альянс с "открытой датой".

Сергей Бережной
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