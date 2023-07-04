"Важливий сигнал": Зеленський закликав Байдена схвалити запрошення України до НАТО – CNN

Президент Володимир Зеленський закликав президента США Джо Байдена підтримати зараз запрошення України до НАТО із початком процедури вступу після закінчення вторгнення Росії. Про це Зеленський сказав в інтерв'ю CNN.

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В інтерв'ю CNN, яке буде опубліковано 5 липня, Зеленський заявив, що вступ України до НАТО залежить від рішення Байдена і для України дуже важливо отримати цей сигнал.

Зеленський сказав, що Байден "підтримує наше майбутнє в НАТО", але запрошення на вступ України до Альянсу саме зараз "стало б величезним стимулом для українських солдатів".

"Дуже важливо відчувати, що ви дійсно будете поряд із союзниками в майбутньому", – сказав він.

Водночас, наголосив Зеленський, в Україні розуміють, що країна "не буде членом НАТО, доки не закінчиться війна".

"Але цей сигнал справді дуже важливий. І залежить від рішення Байдена", – сказав президент.

3 липня речник президента Сергій Никифоров заявив, що досі невідомо, чи поїде Зеленський на саміт НАТО. За його словами, "все залежить від ситуації на полі бою".

Раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак сказав, що Україна очікує від саміту НАТО на запрошення до Альянсу з "відкритою датою".

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