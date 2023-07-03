В Офісі президента ще не знають, чи поїде Зеленський на саміт НАТО у Вільнюсі – Суспільне
Наразі невідомо, чи поїде президент Володимир Зеленський на саміт НАТО, що відбудеться 11 липня у Вільнюсі, оскільки це рішення ще не ухвалене. Про це журналістам Суспільного розповів речник президента Сергій Никифоров.
За його словами, це буде залежати від ситуації на фронті.
"Ми зазвичай не коментуємо заздалегідь, не анонсуємо з міркувань безпеки. А взагалі все буде залежати від ситуації на полі бою", – сказав Никифоров.
Він порадив звернути увагу на заяви Зеленського, який "чітко ці обставини (з яких поїде або не поїде на саміт НАТО. – Ред.) вже описував.
30 червня заступник глави Офісу президента Ігор Жовква казав, що Зеленський, ймовірно, не поїде на саміт, якщо Україна там не отримає запрошення розпочати процес вступу у НАТО.
1 червня 2023 року Зеленський заявив, що Україна готова вступити до НАТО, проте чекає на готовність від Альянсу.
- Канцлер ФРН Шольц не вірить у швидкий вступ України до НАТО, а міністр оборони Німеччини повідомив, що НАТО може погодитись надати Україні спрощену процедуру вступу.
- У Великій Британії заявили, що підтримають вступ України до НАТО за спрощеною процедурою.
- Le Monde вважає, що Франція може підтримати вступ України до НАТО, "щоб навчити Кремль".
- Тим часом Україна очікує від саміту НАТО запрошення до Альянсу з "відкритою датою".
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