В Офісі президента ще не знають, чи поїде Зеленський на саміт НАТО у Вільнюсі – Суспільне

Наразі невідомо, чи поїде президент Володимир Зеленський на саміт НАТО, що відбудеться 11 липня у Вільнюсі, оскільки це рішення ще не ухвалене. Про це журналістам Суспільного розповів речник президента Сергій Никифоров.

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За його словами, це буде залежати від ситуації на фронті.

"Ми зазвичай не коментуємо заздалегідь, не анонсуємо з міркувань безпеки. А взагалі все буде залежати від ситуації на полі бою", – сказав Никифоров.

Він порадив звернути увагу на заяви Зеленського, який "чітко ці обставини (з яких поїде або не поїде на саміт НАТО. – Ред.) вже описував.

30 червня заступник глави Офісу президента Ігор Жовква казав, що Зеленський, ймовірно, не поїде на саміт, якщо Україна там не отримає запрошення розпочати процес вступу у НАТО.

1 червня 2023 року Зеленський заявив, що Україна готова вступити до НАТО, проте чекає на готовність від Альянсу.

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