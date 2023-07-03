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В Офісі президента ще не знають, чи поїде Зеленський на саміт НАТО у Вільнюсі – Суспільне

Этот материал также доступен на русском
03.07.2023, 17:33
В Офісі президента ще не знають, чи поїде Зеленський на саміт НАТО у Вільнюсі – Суспільне - Фото
Володимир Зеленський (Фото: International Summit of Cities and Regions)

Наразі невідомо, чи поїде президент Володимир Зеленський на саміт НАТО, що відбудеться 11 липня у Вільнюсі, оскільки це рішення ще не ухвалене. Про це журналістам Суспільного розповів речник президента Сергій Никифоров.

За його словами, це буде залежати від ситуації на фронті.

"Ми зазвичай не коментуємо заздалегідь, не анонсуємо з міркувань безпеки. А взагалі все буде залежати від ситуації на полі бою", – сказав Никифоров.

Він порадив звернути увагу на заяви Зеленського, який "чітко ці обставини (з яких поїде або не поїде на саміт НАТО. – Ред.) вже описував.

30 червня заступник глави Офісу президента Ігор Жовква казав, що Зеленський, ймовірно, не поїде на саміт, якщо Україна там не отримає запрошення розпочати процес вступу у НАТО.

1 червня 2023 року Зеленський заявив, що Україна готова вступити до НАТО, проте чекає на готовність від Альянсу. 

Читайте також: Зеленський: Україна хоче показати результати на полі бою до саміту НАТО

Мілана Головань
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Володимир ЗеленськийНАТОсамітвільнюсСергій НикифоровІгор Жовква
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