Зеленський не поїде на саміт НАТО, якщо Україна там не отримає запрошення до Альянсу – ОП
Україна хоче отримати запрошення розпочати процес вступу до НАТО на саміті альянсу у Вільнюсі 11-12 липня, і якщо лідери не виявлять "мужності", президент Володимир Зеленський не поїде туди. Про це заявив заступник глави Офісу президента Ігор Жовква в інтерв'ю Reuters.
Цитуючи Жовкву, Reuters пише, що Київ хоче, щоб саміт НАТО 11-12 липня у Вільнюсі дав відповідь на заявку про членство в НАТО, яку Україна подала 30 вересня 2022 року.
"Ця заявка зараз знаходиться на столах лідерів союзників по НАТО. Вільнюський саміт був би дуже добрим початком для відповіді на цю заявку. І під відповіддю ми маємо на увазі запрошення до членства, що є лише першим етапом", – сказав Жовква.
Він зазначив, що Київ визнав, що не може приєднатися до НАТО, доки Росія веде війну з Україною.
"Ми просимо розпочати процедуру", – сказав він.
Як зазначає Reuters, один із сюжетів напередодні саміту – чи візьме у ньому участь Зеленський.
"Якщо на саміті у Вільнюсі не буде результату, він не має причин і часу їхати", – сказав Жовква.
На запитання щодо участі Зеленського Жовква послався на промову у парламенті, в якій український лідер говорив про важливість мужності у сучасному світі.
"Президент не поїде... на саміт, якщо лідери... виявлять дефіцит мужності, тоді як Україна усією своєю мужністю, волею, силою та високим моральним духом бореться з російською агресією", – сказав він.
Жовква вказав на випадки Фінляндії та Швеції, які подали заявку на членство минулого року. З того часу Фінляндія вже стала членом.
"Коли минулого року Фінляндія та Швеція подали заявку на членство, відразу ж у червні минулого року союзники відповіли на заявку... запросивши їх вступити до НАТО", – сказав він.
LIGA.net написала у пресслужбу ОП, щоб зʼясувати, чи коректно Reuters передав інформацію.
- 1 червня 2023 року Зеленський заявив, що Україна готова вступити до НАТО, проте чекає на готовність від Альянсу.
- 16 червня міністр оборони Німеччини повідомив, що НАТО може погодитись надати Україні спрощену процедуру вступу до Альянсу.
- 19 червня Столтенберг заявив, що НАТО не готує офіційне запрошення України до Альянсу на саміті у Вільнюсі.
- 27 червня Зеленський заявив, що наразі є всі підстави для політичного запрошення України до НАТО.
- 29 червня міністр оборони Великої Британії Бен Воллес сказав, що НАТО варто розглянути можливість не вимагати від України виконання плану дій щодо членства (ПДЧ) під час її вступу до Альянсу.
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