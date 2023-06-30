Зеленський не поїде на саміт НАТО, якщо Україна там не отримає запрошення до Альянсу – ОП

Україна хоче отримати запрошення розпочати процес вступу до НАТО на саміті альянсу у Вільнюсі 11-12 липня, і якщо лідери не виявлять "мужності", президент Володимир Зеленський не поїде туди. Про це заявив заступник глави Офісу президента Ігор Жовква в інтерв'ю Reuters.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Цитуючи Жовкву, Reuters пише, що Київ хоче, щоб саміт НАТО 11-12 липня у Вільнюсі дав відповідь на заявку про членство в НАТО, яку Україна подала 30 вересня 2022 року.

"Ця заявка зараз знаходиться на столах лідерів союзників по НАТО. Вільнюський саміт був би дуже добрим початком для відповіді на цю заявку. І під відповіддю ми маємо на увазі запрошення до членства, що є лише першим етапом", – сказав Жовква.

Він зазначив, що Київ визнав, що не може приєднатися до НАТО, доки Росія веде війну з Україною.

"Ми просимо розпочати процедуру", – сказав він.

Як зазначає Reuters, один із сюжетів напередодні саміту – чи візьме у ньому участь Зеленський.

"Якщо на саміті у Вільнюсі не буде результату, він не має причин і часу їхати", – сказав Жовква.

На запитання щодо участі Зеленського Жовква послався на промову у парламенті, в якій український лідер говорив про важливість мужності у сучасному світі.

"Президент не поїде... на саміт, якщо лідери... виявлять дефіцит мужності, тоді як Україна усією своєю мужністю, волею, силою та високим моральним духом бореться з російською агресією", – сказав він.

Жовква вказав на випадки Фінляндії та Швеції, які подали заявку на членство минулого року. З того часу Фінляндія вже стала членом.

"Коли минулого року Фінляндія та Швеція подали заявку на членство, відразу ж у червні минулого року союзники відповіли на заявку... запросивши їх вступити до НАТО", – сказав він.

LIGA.net написала у пресслужбу ОП, щоб зʼясувати, чи коректно Reuters передав інформацію.

Читайте також: Україні потрібна впевненість, що після війни її приймуть до НАТО – Зеленський

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.