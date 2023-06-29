Україна могла б вступити до НАТО і без виконання плану членства – Бен Воллес
НАТО варто розглянути можливість не вимагати від України виконання плану дій щодо членства (ПДЧ) під час її вступу до Альянсу. Про це сказав міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, повідомляє Reuters.
"Я думаю, абсолютно необхідно відмовитися від плану дій щодо членства (для України. – Ред.)", – сказав Воллес на спільній пресконференції з міністром оборони Канади.
При цьому він зазначив, що до цього питання потрібно підходити реалістично, оскільки "зараз у НАТО 31 член і ми всі маємо рухатися разом".
На думку Воллеса, не можна гарантувати, що на таку пропозицію напередодні саміту НАТО погодяться всі члени Альянсу, але він також зазначив, що можна "усунути інші перешкоди на шляху до членства" України.
21 червня глава МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що його країна "дуже підтримає", якщо Україна зможе вступити до НАТО за спрощеною процедурою.
- 1 червня 2023 року Зеленський заявив, що Україна готова вступити до НАТО, проте чекає на готовність від Альянсу.
- Le Monde вважає, що Франція може підтримати вступ України до НАТО, щоб напоумити Кремль.
- Тим часом Україна очікує від саміту НАТО на запрошення до Альянсу з "відкритою датою".
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