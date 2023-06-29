RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Україна могла б вступити до НАТО і без виконання плану членства – Бен Воллес

Этот материал также доступен на русском
29.06.2023, 19:50
Україна могла б вступити до НАТО і без виконання плану членства – Бен Воллес - Фото
Бен Воллес (Скриншот відео)

НАТО варто розглянути можливість не вимагати від України виконання плану дій щодо членства (ПДЧ) під час її вступу до Альянсу. Про це сказав міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, повідомляє Reuters.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

"Я думаю, абсолютно необхідно відмовитися від плану дій щодо членства (для України. – Ред.)", – сказав Воллес на спільній пресконференції з міністром оборони Канади.

При цьому він зазначив, що до цього питання потрібно підходити реалістично, оскільки "зараз у НАТО 31 член і ми всі маємо рухатися разом".

На думку Воллеса, не можна гарантувати, що на таку пропозицію напередодні саміту НАТО погодяться всі члени Альянсу, але він також зазначив, що можна "усунути інші перешкоди на шляху до членства" України.

21 червня глава МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що його країна "дуже підтримає", якщо Україна зможе вступити до НАТО за спрощеною процедурою.

Сергій Бережний
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
ПДЧБен ВоллесВелика Британіявступ до НАТО
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 