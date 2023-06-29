Украина могла бы вступить в НАТО и без выполнения плана членства – Бен Уоллес

НАТО стоит рассмотреть возможность не требовать от Украины выполнения плана действий по членству (ПДЧ) при ее вступлении в Альянс. Об этом сказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес, сообщает Reuters.

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"Я думаю, абсолютно необходимо отказаться от плана действий по членству (для Украины.- Ред.)", — сказал Уоллес на совместной пресс-конференции с министром обороны Канады.

При этом он отметил, что к этому вопросу нужно подходить реалистично, поскольку "сейчас в НАТО 31 член и мы все должны двигаться вместе".

По мнению Уоллеса, нельзя гарантировать, что на такое предложение в преддверии саммита НАТО согласятся все члены Альянса, но он также отметил, что можно "устранить другие препятствия на пути к членству" Украины.

21 июня глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что его страна "очень поддержит", если Украина сможет вступить в НАТО по упрощенной процедуре.

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