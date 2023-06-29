Украина могла бы вступить в НАТО и без выполнения плана членства – Бен Уоллес
НАТО стоит рассмотреть возможность не требовать от Украины выполнения плана действий по членству (ПДЧ) при ее вступлении в Альянс. Об этом сказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес, сообщает Reuters.
"Я думаю, абсолютно необходимо отказаться от плана действий по членству (для Украины.- Ред.)", — сказал Уоллес на совместной пресс-конференции с министром обороны Канады.
При этом он отметил, что к этому вопросу нужно подходить реалистично, поскольку "сейчас в НАТО 31 член и мы все должны двигаться вместе".
По мнению Уоллеса, нельзя гарантировать, что на такое предложение в преддверии саммита НАТО согласятся все члены Альянса, но он также отметил, что можно "устранить другие препятствия на пути к членству" Украины.
21 июня глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что его страна "очень поддержит", если Украина сможет вступить в НАТО по упрощенной процедуре.
- 1 июня 2023 года Зеленский заявил, что Украина готова вступить в НАТО, однако ждет готовности от Альянса.
- Le Monde полагает, что Франция может поддержать вступление Украины в НАТО, "чтобы вразумить Кремль".
- Тем временем Украина ожидает от саммита НАТО приглашение в Альянс с "открытой датой".
Комментарии