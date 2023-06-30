Зеленский не поедет на саммит НАТО, если Украина там не получит приглашения в Альянс – ОП

Украина хочет получить приглашение начать процесс вступления в НАТО на саммите альянса в Вильнюсе 11-12 июля, и если лидеры не проявят "мужества", президент Владимир Зеленский не поедет туда. Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква в интервью Reuters.

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Цитируя Жовкву, Reuters пишет, что Киев хочет, чтобы саммит НАТО 11-12 июля в Вильнюсе дал ответ на заявку о членстве в НАТО, которую Украина подала 30 сентября 2022 года.

"Эта заявка сейчас находится на столах лидеров союзников по НАТО. Вильнюсский саммит был бы очень хорошим началом для ответа на эту заявку. И под ответом мы подразумеваем приглашение к членству, что является лишь первым этапом", – сказал Жовква.

Он отметил, что Киев признал, что не может присоединиться к НАТО, пока Россия ведет войну с Украиной.

"Мы просим начать процедуру", – сказал он.

Как отмечает Reuters, один из сюжетов в преддверии саммита – примет ли в нем участие Зеленский.

"Если на саммите в Вильнюсе не будет результата, у него нет причин и времени ехать", – сказал Жовква.

На вопрос об участии Зеленского Жовква сослался на речь в парламенте, в которой украинский лидер говорил о важности мужества в современном мире.

"Президент не поедет... на саммит, если лидеры... проявят дефицит мужества, в то время как Украина всем своим мужеством, волей, силой и высоким моральным духом борется с российской агрессией", – сказал он.

Жовква указал на случаи Финляндии и Швеции, которые подали заявку на членство в прошлом году. С тех пор Финляндия уже стала членом.

"Когда в прошлом году Финляндия и Швеция подали заявку на членство, сразу же в июне прошлого года союзники ответили на заявку… пригласив их вступить в НАТО", – сказал он.

LIGA.net написала в пресс-службу ОП, чтобы выяснить, корректно ли Reuters передал информацию.

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