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Украине нужна уверенность, что после войны ее примут в НАТО – Зеленский

Цей матеріал також доступний українською
28.06.2023, 19:31
Украине нужна уверенность, что после войны ее примут в НАТО – Зеленский - Фото
Владимир Зеленский (Фото - Валентина Полищук / LIGA.net)

Понятно, что до завершения войны Украине не удастся стать членом НАТО, однако нужна уверенность, что после победы ее вступление в Североатлантический Альянс гарантировано. Об этом сказал президент Владимир Зеленский на брифинге по итогам переговоров с президентами Польши Анджеем Дудой и Литвы Гитанасом Науседой.        

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"Мы понимаем, что не сможем стать членом НАТО во время войны, но нам нужно быть уверенными, что после войны мы им станем... Это тот сигнал, который мы хотим получить — что после войны Украина точно станет членом НАТО", — сказал Зеленский.

Участники брифинга сообщили, что обсудили подготовку к саммиту НАТО в Вильнюсе.

"Есть реальная возможность сделать решение саммита действительно необходимым для всей Европы. Это зависит только от того, будут ли эти решения в интересах реальной силы Альянса, то есть направлены на приглашение Украины в НАТО", – подчеркнул Зеленский.

Ранее сообщалось, что 28 июня в Киеве президент Польши и президент Литвы провели переговоры с Владимиром Зеленским, в ходе которых обсудили, помимо других вопросов, повестку июльского саммита НАТО в Вильнюсе и вопросы присоединения Украины к Североатлантическому Альянсу. 

Читайте также: НАТО пора перестать оглядываться на Кремль при принятии решений – Зеленский

Сергей Бережной
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