Вступление Украины в НАТО – тема встречи президентов Польши и Литвы с Зеленским
28 июня в Киеве президент Польши Анджей Дуда и президент Литвы Гитанас Науседа обсудили с президентом Владимиром Зеленским повестку июльского саммита НАТО в Вильнюсе и вопросы присоединения Украины к Североатлантическому Альянсу. Об этом сообщают пресс-службы президентов.
В заявлении Офиса президента Литвы говорится, что президенты трех стран обсудят "повестку саммита НАТО", ход переговоров о вступлении Украины в Евросоюз и поддержку Украины.
Канцелярия президента Польши ранее заявила, что одной из тем переговоров является подготовка к июльскому саммиту НАТО в Вильнюсе.
Саммит лидеров стран Евросоюза должен пройти в Брюсселе в 30 июня и 1 июля. Ежегодный саммит НАТО пройдет в Вильнюсе через две недели.
- 1 июня 2023 года Зеленский заявил, что Украина готова вступить в НАТО, однако ждет готовности от Альянса.
- 16 июня министр обороны Германии сообщил, что НАТО может согласиться предоставить Украине упрощенную процедуру вступления в Альянс.
- 19 июня Столтенберг заявил, что НАТО не готовит официальное приглашение Украины в Альянс на саммите в Вильнюсе.
Читайте также: НАТО пора перестать оглядываться на Кремль при принятии решений – Зеленский
Комментарии