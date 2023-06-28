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Вступление Украины в НАТО – тема встречи президентов Польши и Литвы с Зеленским

Цей матеріал також доступний українською
28.06.2023, 16:56
Вступление Украины в НАТО – тема встречи президентов Польши и Литвы с Зеленским - Фото
Анджей Дуда, Владимир Зеленский, Гитанас Науседа (Фото - Валентина Полищук / LIGA.net)

28 июня в Киеве президент Польши Анджей Дуда и президент Литвы Гитанас Науседа обсудили с президентом Владимиром Зеленским повестку июльского саммита НАТО в Вильнюсе и вопросы присоединения Украины к Североатлантическому Альянсу. Об этом сообщают пресс-службы президентов.

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 В заявлении Офиса президента Литвы говорится, что президенты трех стран обсудят "повестку саммита НАТО", ход переговоров о вступлении Украины в Евросоюз и поддержку Украины.

Канцелярия президента Польши ранее заявила, что одной из тем переговоров является подготовка к июльскому саммиту НАТО в Вильнюсе.

Саммит лидеров стран Евросоюза должен пройти в Брюсселе в 30 июня и 1 июля. Ежегодный саммит НАТО пройдет в Вильнюсе через две недели.

Читайте также: НАТО пора перестать оглядываться на Кремль при принятии решений – Зеленский

Сергей Бережной
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