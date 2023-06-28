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Вступ України до НАТО – тема зустрічі президентів Польщі та Литви з Зеленським

Этот материал также доступен на русском
28.06.2023, 16:56
Вступ України до НАТО – тема зустрічі президентів Польщі та Литви з Зеленським - Фото
Анджей Дуда, Володимир Зеленський, Гітанас Науседа (Фото - Валентина Поліщук / LIGA.net)

28 червня у Києві президент Польщі Анджей Дуда та президент Литви Гітанас Науседа обговорили з президентом Володимиром Зеленським порядок денний липневого саміту НАТО у Вільнюсі та питання приєднання України до Північноатлантичного Альянсу. Про це повідомляють пресслужби президентів.

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У заяві Офісу президента Литви йдеться, що президенти трьох країн обговорять "порядок денний саміту НАТО", хід переговорів про вступ України до Євросоюзу та підтримку України.

Канцелярія президента Польщі раніше заявила, що однією з тем переговорів є підготовка до липневого саміту НАТО у Вільнюсі.

Саміт лідерів країн Євросоюзу має відбутися у Брюсселі 30 червня та 1 липня. Щорічний саміт НАТО пройде у Вільнюсі за два тижні.

Читайте також: НАТО настав час перестати озиратися на Кремль при ухваленні рішень – Зеленський

Сергій Бережний
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Володимир ЗеленськийНАТОГітанас Науседаанджей дудавступ до НАТО
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