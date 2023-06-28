Вступ України до НАТО – тема зустрічі президентів Польщі та Литви з Зеленським

28 червня у Києві президент Польщі Анджей Дуда та президент Литви Гітанас Науседа обговорили з президентом Володимиром Зеленським порядок денний липневого саміту НАТО у Вільнюсі та питання приєднання України до Північноатлантичного Альянсу. Про це повідомляють пресслужби президентів.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

У заяві Офісу президента Литви йдеться, що президенти трьох країн обговорять "порядок денний саміту НАТО", хід переговорів про вступ України до Євросоюзу та підтримку України.

Канцелярія президента Польщі раніше заявила, що однією з тем переговорів є підготовка до липневого саміту НАТО у Вільнюсі.

Саміт лідерів країн Євросоюзу має відбутися у Брюсселі 30 червня та 1 липня. Щорічний саміт НАТО пройде у Вільнюсі за два тижні.

1 червня 2023 року Зеленський заявив, що Україна готова вступити до НАТО, проте чекає на готовність від Альянсу.

16 червня міністр оборони Німеччини повідомив, що НАТО може погодитись надати Україні спрощену процедуру вступу до Альянсу.

19 червня Столтенберг заявив, що НАТО не готує офіційне запрошення України до Альянсу на саміті у Вільнюсі.

Читайте також: НАТО настав час перестати озиратися на Кремль при ухваленні рішень – Зеленський

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.