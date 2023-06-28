Україні потрібна впевненість, що після війни її приймуть до НАТО – Зеленський

Зрозуміло, що до завершення війни Україні не вдасться стати членом НАТО, проте потрібна впевненість, що після перемоги її вступ до Північноатлантичного Альянсу гарантовано. Про це сказав президент Володимир Зеленський на брифінгу за підсумками переговорів із президентами Польщі Анджеєм Дудою та Литви Гітанасом Науседою.

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"Ми розуміємо, що не зможемо стати членом НАТО під час війни, але нам потрібно бути впевненими, що після війни ми ним станемо... Це той сигнал, який ми хочемо отримати – що після війни Україна точно стане членом НАТО", – сказав Зеленський.

Учасники брифінгу повідомили, що обговорили підготовку до саміту НАТО у Вільнюсі.

"Є реальна можливість зробити рішення саміту справді потрібними для всієї Європи. Це залежить тільки від того, чи будуть ці рішення в інтересах реальної сили Альянсу, тобто спрямовані на запрошення України в НАТО", – наголосив Зеленський.

Раніше повідомлялося, що 28 червня у Києві президент Польщі та президент Литви провели переговори з Володимиром Зеленським, під час яких обговорили, окрім інших питань, порядок денний липневого саміту НАТО у Вільнюсі та питання приєднання України до Північноатлантичного Альянсу.

1 червня 2023 року Зеленський заявив, що Україна готова вступити в НАТО, проте чекає на готовність від Альянсу.

16 червня міністр оборони Німеччини повідомив, що НАТО може погодитись надати Україні спрощену процедуру вступу до Альянсу.

19 червня Столтенберг заявив, що НАТО не готує офіційне запрошення України до Альянсу на саміті у Вільнюсі.

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