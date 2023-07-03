В Офисе президента еще не знают, поедет ли Зеленский на саммит НАТО в Вильнюсе – Суспільне

Пока неизвестно, поедет ли президент Владимир Зеленский на саммит НАТО, который состоится 11 июля в Вильнюсе, поскольку это решение еще не принято. Об этом журналистам Суспільного рассказал спикер президента Сергей Никифоров.

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По его словам, это будет зависеть от ситуации на фронте.

"Мы обычно не комментируем заранее, не анонсируем по соображениям безопасности. А вообще все будет зависеть от ситуации на поле боя", – сказал Никифоров.

Он посоветовал обратить внимание на заявления Зеленского, который "четко эти обстоятельства (по которым поедет или не поедет на саммит НАТО. – Ред.) уже описывал.

30 июня заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква сказал, что Зеленский, вероятно, не поедет на саммит, если Украина там не получит приглашение начать процесс вступления в НАТО.

1 июня 2023 года Зеленский заявил, что Украина готова вступить в НАТО, однако ждет готовности от Альянса.

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