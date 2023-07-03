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В Офисе президента еще не знают, поедет ли Зеленский на саммит НАТО в Вильнюсе – Суспільне

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03.07.2023, 17:33
В Офисе президента еще не знают, поедет ли Зеленский на саммит НАТО в Вильнюсе – Суспільне - Фото
Владимир Зеленский (Фото: International Summit of Cities and Regions)

Пока неизвестно, поедет ли президент Владимир Зеленский на саммит НАТО, который состоится 11 июля в Вильнюсе, поскольку это решение еще не принято. Об этом журналистам Суспільного рассказал спикер президента Сергей Никифоров.

По его словам, это будет зависеть от ситуации на фронте.

"Мы обычно не комментируем заранее, не анонсируем по соображениям безопасности. А вообще все будет зависеть от ситуации на поле боя", – сказал Никифоров.

Он посоветовал обратить внимание на заявления Зеленского, который "четко эти обстоятельства (по которым поедет или не поедет на саммит НАТО. – Ред.) уже описывал.

30 июня заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква сказал, что Зеленский, вероятно, не поедет на саммит, если Украина там не получит приглашение начать процесс вступления в НАТО.

1 июня 2023 года Зеленский заявил, что Украина готова вступить в НАТО, однако ждет готовности от Альянса.

Читайте также: Зеленский: Украина хочет показать результаты на поле боя до саммита НАТО

Милана Головань
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Сергей НикифоровВладимир ЗеленскийнатосаммитвильнюсИгорь Жовква
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