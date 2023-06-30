Зеленский: Украина хочет показать результаты на поле боя до саммита НАТО

Президент Владимир Зеленский в эту пятницу заверил, что Украина хочет "показать результаты" на поле боя до следующего саммита НАТО, который состоится в Литве 11 июля. Об этом он рассказал в интервью испанскому СМИ RTVE.

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"Перед саммитом мы должны показать результат, но каждый километр стоит жизни", – сказал Зеленский.

Также Зеленский признал, что планы украинской армии начать контрнаступление за последние месяцы замедлились, пишет RTVE.

"Проливные дожди продолжаются долго, и это очень тормозит некоторые процессы", – отметил

Этот разговор состоялся на встрече Зеленского с журналистами испанских СМИ.

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