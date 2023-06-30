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Зеленский: Украина хочет показать результаты на поле боя до саммита НАТО

Цей матеріал також доступний українською
30.06.2023, 23:17
Зеленский: Украина хочет показать результаты на поле боя до саммита НАТО - Фото
Владимир Зеленский (фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский в эту пятницу заверил, что Украина хочет "показать результаты" на поле боя до следующего саммита НАТО, который состоится в Литве 11 июля. Об этом он рассказал в интервью испанскому СМИ RTVE.

"Перед саммитом мы должны показать результат, но каждый километр стоит жизни", – сказал Зеленский.

Также Зеленский признал, что планы украинской армии начать контрнаступление за последние месяцы замедлились, пишет RTVE.

"Проливные дожди продолжаются долго, и это очень тормозит некоторые процессы", – отметил

Этот разговор состоялся на встрече Зеленского с журналистами испанских СМИ.

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Артём Джерипа
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Владимир Зеленскийвойнаконтрнаступлениенаступление ВСУ
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