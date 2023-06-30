Зеленский: Украина хочет показать результаты на поле боя до саммита НАТО
30.06.2023, 23:17
Владимир Зеленский (фото: EPA)
Президент Владимир Зеленский в эту пятницу заверил, что Украина хочет "показать результаты" на поле боя до следующего саммита НАТО, который состоится в Литве 11 июля. Об этом он рассказал в интервью испанскому СМИ RTVE.
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"Перед саммитом мы должны показать результат, но каждый километр стоит жизни", – сказал Зеленский.
Также Зеленский признал, что планы украинской армии начать контрнаступление за последние месяцы замедлились, пишет RTVE.
"Проливные дожди продолжаются долго, и это очень тормозит некоторые процессы", – отметил
Этот разговор состоялся на встрече Зеленского с журналистами испанских СМИ.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью ответил, что украинское наступление, – это не шоу, а каждый отвоеванный метр земли дается кровью.
- 30 июня в Генштабе ВСУ сообщили, что Силы обороны наступают на Мелитополь и Бердянск на юге, а за минувшие сутки преуспели в трех направлениях.
- Глава Объединенного комитета начальников штабов США прокомментировал якобы "медленное" наступление украинских сил: "Война на бумаге и настоящая война – разные вещи".
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