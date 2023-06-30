UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Генштаб: Силы обороны наступают на Мелитополь и Бердянск. Успех на трех участках – карта

Цей матеріал також доступний українською
30.06.2023, 09:05
Генштаб: Силы обороны наступают на Мелитополь и Бердянск. Успех на трех участках – карта - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины продолжают наступать на Мелитополь и Бердянск, за минувшие сутки достигли успеха на трех направлениях. Об этом сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев в эфире телемарафона.

По словам представителя ВСУ, украинские войска продолжают проводить наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

"На направлениях Левадное – Приютное, Малая Токмачка – Очеретоватое имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах", — сообщил спикер.

Генштаб: Силы обороны наступают на Мелитополь и Бердянск. Успех на трех участках – карта

Генштаб: Силы обороны наступают на Мелитополь и Бердянск. Успех на трех участках – карта

Частичный успех также был достигнут подразделениями ВСУ на направлении Приволье – Зализнянское.

Генштаб: Силы обороны наступают на Мелитополь и Бердянск. Успех на трех участках – карта

По словам Ковалева, на флангах Бахмута Силы обороны оказывают давление на оккупантов, выбивают из ранее захваченных рубежей – достигли успеха, закрепляются на достигнутых рубежах.

Подразделения ВСУ продолжают сдерживать наступление российских войск на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

  • 22 июня 2023 года в Генштабе сообщили, что ВСУ продолжают наступление на Мелитополь, Бердянск и Кременную.
  • В центре при Минобороны заявили, что россияне могут использовать резервы, чтобы нанести контрудары.
  • Министр обороны Алексей Резников заявил, что деоккупация Силами обороны ряда населенных пунктов на юге и востоке не является "главным событием" украинского контрнаступления.

Читайте также: Генштаб: Россия наступает у Кременной, Бахмута и Донецка. Стоит в обороне на юге — карта

Наталья Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнанаступлениегенштабАндрей Ковалев
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 