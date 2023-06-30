Генштаб: Силы обороны наступают на Мелитополь и Бердянск. Успех на трех участках – карта
Силы обороны Украины продолжают наступать на Мелитополь и Бердянск, за минувшие сутки достигли успеха на трех направлениях. Об этом сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев в эфире телемарафона.
По словам представителя ВСУ, украинские войска продолжают проводить наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях.
"На направлениях Левадное – Приютное, Малая Токмачка – Очеретоватое имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах", — сообщил спикер.
Частичный успех также был достигнут подразделениями ВСУ на направлении Приволье – Зализнянское.
По словам Ковалева, на флангах Бахмута Силы обороны оказывают давление на оккупантов, выбивают из ранее захваченных рубежей – достигли успеха, закрепляются на достигнутых рубежах.
Подразделения ВСУ продолжают сдерживать наступление российских войск на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
- 22 июня 2023 года в Генштабе сообщили, что ВСУ продолжают наступление на Мелитополь, Бердянск и Кременную.
- В центре при Минобороны заявили, что россияне могут использовать резервы, чтобы нанести контрудары.
- Министр обороны Алексей Резников заявил, что деоккупация Силами обороны ряда населенных пунктов на юге и востоке не является "главным событием" украинского контрнаступления.
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