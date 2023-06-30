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Генштаб: Сили оборони наступають на Мелітополь та Бердянськ. Успіх на трьох ділянках – карта

Этот материал также доступен на русском
30.06.2023, 09:05
Генштаб: Сили оборони наступають на Мелітополь та Бердянськ. Успіх на трьох ділянках – карта - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України продовжують наступати на Мелітополь та Бердянськ, за минулу добу досягли успіху на трьох напрямках. Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов в ефірі телемарафону.

За словами представника ЗСУ, українські війська продовжують проводити наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

"На напрямках Левадне – Приютне, Мала Токмачка – Очеретувате мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", – повідомив речник.

Генштаб: Сили оборони наступають на Мелітополь та Бердянськ. Успіх на трьох ділянках – карта

Генштаб: Сили оборони наступають на Мелітополь та Бердянськ. Успіх на трьох ділянках – карта

Часткового успіху також було досягнуто підрозділами ЗСУ на напрямку Привілля – Залізнянське.

Генштаб: Сили оборони наступають на Мелітополь та Бердянськ. Успіх на трьох ділянках – карта

За словами Ковальова, на флангах Бахмута Сили оборони чинять тиск на окупантів, вибивають з раніше захоплених рубежів – досягли успіху, закріплюються на досягнутих рубежах.

Підрозділи ЗСУ продовжують стримувати наступ російських військ на Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

  • 22 червня 2023 року в Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступ на Мелітополь, Бердянськ та Кремінну.
  • У центрі при Міноборони заявили, що росіяни можуть використовувати резерви, щоб завдати контрударів.
  • Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що деокупація Силами оборони низки населених пунктів на півдні та сході не є "головною подією" українського контрнаступу.

Читайте також: Генштаб: Росія наступає у Кремінній, Бахмуті та Донецьку. Стоїть в обороні на півдні.

Наталія Медведєва
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війнаГенштабнаступАндрій Ковальов
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