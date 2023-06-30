Генштаб: Сили оборони наступають на Мелітополь та Бердянськ. Успіх на трьох ділянках – карта

Сили оборони України продовжують наступати на Мелітополь та Бердянськ, за минулу добу досягли успіху на трьох напрямках. Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов в ефірі телемарафону.

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За словами представника ЗСУ, українські війська продовжують проводити наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

"На напрямках Левадне – Приютне, Мала Токмачка – Очеретувате мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", – повідомив речник.

Часткового успіху також було досягнуто підрозділами ЗСУ на напрямку Привілля – Залізнянське.

За словами Ковальова, на флангах Бахмута Сили оборони чинять тиск на окупантів, вибивають з раніше захоплених рубежів – досягли успіху, закріплюються на досягнутих рубежах.

Підрозділи ЗСУ продовжують стримувати наступ російських військ на Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

22 червня 2023 року в Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступ на Мелітополь, Бердянськ та Кремінну.

У центрі при Міноборони заявили, що росіяни можуть використовувати резерви, щоб завдати контрударів.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що деокупація Силами оборони низки населених пунктів на півдні та сході не є "головною подією" українського контрнаступу.

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