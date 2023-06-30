Генерал Милли о "медленном" наступлении ВСУ: Война на бумаге и настоящая – разные вещи
Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, комментируя якобы "медленное" наступление украинских сил, заявил, что реальная война отличается от войны "на бумаге". Об этом он сказал на брифинге в пятницу, передает журналист Голоса Америки Джефф Селдин.
"Война на бумаге и настоящая война – разные вещи. То, что это происходит медленнее, чем предсказывали люди, меня совсем не удивляет", – сказал Милли, подчеркнув, что происходит медленное и обдуманное продвижение украинских войск.
Он также заявил, что Украина борется за свою жизнь, и "конечно, это происходит немного медленно, но это – часть природы войны".
При этом он назвал работу украинских военнослужащих "замечательной".
- Вчера в Минобороны сообщили, что ВСУ продолжают наступление в направлении Бердянска и Мелитополя, есть продвижение на 1,3 км.
- Сегодня ВСУ нанесли удар по аэродрому временно оккупированного Бердянска: уничтожен штаб россиян и склад ГСМ.
- Сегодня спикер ВСУ сообщил, что на Мелитопольском и Бердянском направлениях не было больших продвижений в течение суток, так как РФ всеми силами пытается помешать наступлению ВСУ, минируя каждую посадку и каждую тропинку.
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