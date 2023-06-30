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Генерал Милли о "медленном" наступлении ВСУ: Война на бумаге и настоящая – разные вещи

Цей матеріал також доступний українською
30.06.2023, 21:45
Генерал Милли о
Марк Милли (фото – ЕРА)

Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, комментируя якобы "медленное" наступление украинских сил, заявил, что реальная война отличается от войны "на бумаге". Об этом он сказал на брифинге в пятницу, передает журналист Голоса Америки Джефф Селдин.

"Война на бумаге и настоящая война – разные вещи. То, что это происходит медленнее, чем предсказывали люди, меня совсем не удивляет", – сказал Милли, подчеркнув, что происходит медленное и обдуманное продвижение украинских войск.

Он также заявил, что Украина борется за свою жизнь, и "конечно, это происходит немного медленно, но это – часть природы войны".

При этом он назвал работу украинских военнослужащих "замечательной".

  • Вчера в Минобороны сообщили, что ВСУ продолжают наступление в направлении Бердянска и Мелитополя, есть продвижение на 1,3 км.
  • Сегодня ВСУ нанесли удар по аэродрому временно оккупированного Бердянска: уничтожен штаб россиян и склад ГСМ.
  • Сегодня спикер ВСУ сообщил, что на Мелитопольском и Бердянском направлениях не было больших продвижений в течение суток, так как РФ всеми силами пытается помешать наступлению ВСУ, минируя каждую посадку и каждую тропинку.

Читайте также: Залужный: Бесит, когда говорят о медленном наступлении. Это не шоу со ставками, каждый метр – это кровь

Оксана Житнюк
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войнаМарк Милликонтрнаступление
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