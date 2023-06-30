Генерал Міллі про "повільний" наступ ЗСУ: Війна на папері та справжня – різні речі

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі, коментуючи нібито "повільний" наступ українських сил, заявив, що реальна війна відрізняється від війни "на папері". Про це він сказав на брифінгу у п'ятницю, передає журналіст Голосу Америки Джефф Селдін.

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"Війна на папері та справжня війна – різні речі. Те, що це відбувається повільніше, ніж передбачали люди, мене зовсім не дивує", – сказав Міллі, наголосивши, що відбувається повільне та обдумане просування українських військ.

Він також заявив, що Україна бореться за своє життя, і "звичайно, це відбувається трохи повільно, але це – частина природи війни".

Водночас він назвав роботу українських військовослужбовців "чудовою".

Учора в Міноборони повідомили, що ЗСУ продовжують наступ у напрямку Бердянська та Мелітополя, є просування на 1,3 км.

Сьогодні ЗСУ завдали удару по аеродрому тимчасово окупованого Бердянська: знищено штаб росіян і склад ПММ.

Сьогодні спікер ЗСУ повідомив, що на Мелітопольському та Бердянському напрямках не було великих просувань протягом доби, оскільки РФ усіма силами намагається перешкодити наступу ЗСУ, мінуючи кожну посадку та кожну стежку.

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