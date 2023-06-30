RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Генерал Міллі про "повільний" наступ ЗСУ: Війна на папері та справжня – різні речі

Этот материал также доступен на русском
30.06.2023, 21:45
Генерал Міллі про
Марк Міллі (фото – ЕРА)

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі, коментуючи нібито "повільний" наступ українських сил, заявив, що реальна війна відрізняється від війни "на папері". Про це він сказав на брифінгу у п'ятницю, передає журналіст Голосу Америки Джефф Селдін.

"Війна на папері та справжня війна – різні речі. Те, що це відбувається повільніше, ніж передбачали люди, мене зовсім не дивує", – сказав Міллі, наголосивши, що відбувається повільне та обдумане просування українських військ.

Він також заявив, що Україна бореться за своє життя, і "звичайно, це відбувається трохи повільно, але це – частина природи війни".

Водночас він назвав роботу українських військовослужбовців "чудовою".

  • Учора в Міноборони повідомили, що ЗСУ продовжують наступ у напрямку Бердянська та Мелітополя, є просування на 1,3 км.
  • Сьогодні ЗСУ завдали удару по аеродрому тимчасово окупованого Бердянська: знищено штаб росіян і склад ПММ.
  • Сьогодні спікер ЗСУ повідомив, що на Мелітопольському та Бердянському напрямках не було великих просувань протягом доби, оскільки РФ усіма силами намагається перешкодити наступу ЗСУ, мінуючи кожну посадку та кожну стежку.

Читайте також: Залужний: Бісить, коли говорять про повільний наступ. Це не шоу зі ставками, кожен метр – це кров

Оксана Житнюк
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаМарк Мілліконтрнаступ
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 