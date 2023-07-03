Тиждень до саміту. Глава МЗС Литви хоче, щоб у Вільнюсі Україну запросили до НАТО

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс виступив за те, щоб на саміті НАТО у Вільнюсі, що відбудеться наступного тижня, Україну "чітко й безповоротно" запросили до Альянсу. Його цитує місцеве видання LRT.

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"Ми всебічно підтримуємо прагнення України й підтримуємо її у прагненні взяти на себе зобов'язання таким чином, щоб запрошення (Україні вступити в НАТО. – Ред.) було ясним і не могло бути відкликане", – сказав Ландсбергіс.

Сьогодні речник президента Сергій Никифоров заявив, що досі невідомо, чи поїде Володимир Зеленський на саміт НАТО. За його словами, "все залежить від ситуації на полі бою".

30 червня заступник глави Офісу президента Ігор Жовква казав, що Зеленський, ймовірно, не поїде на саміт, якщо Україна там не отримає запрошення розпочати процес вступу у НАТО.

Сам Зеленський говорив, що Україна готова вступити до НАТО, проте чекає на готовність від Альянсу.

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