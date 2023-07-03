Неделя до саммита. Глава МИД Литвы хочет, чтобы в Вильнюсе Украину пригласили в НАТО
Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис выступил за то, чтобы на предстоящем на следующей неделе саммите НАТО в Вильнюсе Украину "четко и безвозвратно" пригласили в Альянс. Его цитирует местное издание LRT.
"Мы всесторонне поддерживаем стремление Украины и поддерживаем ее в стремлении взять на себя обязательства таким образом, чтобы приглашение (Украине вступить в НАТО. – Ред.) было ясным и не могло быть отозвано", – сказал Ландсбергис.
Сегодня спикер президента Сергей Никифоров заявил, что до сих пор неизвестно, поедет ли Владимир Зеленский на саммит НАТО. По его словам, "все зависит от ситуации на поле боя".
30 июня заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква сказал, что Зеленский, вероятно, не поедет на саммит, если Украина там не получит приглашение начать процесс вступления в НАТО.
Сам Зеленский говорил, что Украина готова вступить в НАТО, однако ждет готовности от Альянса.
- Канцлер ФРГ Шольц не верит в скорейшее вступление Украины в НАТО, а министр обороны Германии сообщил, что НАТО может согласиться предоставить Украине упрощенную процедуру вступления.
- В Великобритании заявили, что поддержат вступление Украины в НАТО по упрощенной процедуре.
- Le Monde считает, что Франция может поддержать вступление Украины в НАТО, "чтобы научить Кремль".
- Между тем, Украина ожидает от саммита НАТО приглашения в Альянс с "открытой датой".
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