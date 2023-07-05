Президент Литвы: "Украине понравятся" решения, которые готовят к саммиту НАТО
Хотя некоторые вопросы на уровне НАТО еще не до конца согласованы, однако те решения, которые готовят лидеры Альянса к саммиту в Вильнюсе, "Украине точно понравятся". Об этом в интервью BNS сказал президент Литвы Гитанас Науседа.
По словам президента Литвы, в Вильнюсе отдельные страны НАТО готовятся огласить обязательства предоставить гарантии безопасности для Украины, а также уже достигнута договоренность о создании совета Украина-НАТО для ускорения интеграции Киева в Альянс.
Науседа сказал, что перед саммитом НАТО "некоторые вопросы еще не решены, но это вопрос ближайших дней, по сути вопрос сегодняшнего дня".
"У меня есть ощущение, что мы успеем найти формулировки, которые не разочаруют украинцев, и будут более определенны, чем мы привыкли", – добавил президент.
Науседа также выразил надежду, что президент Владимир Зеленский "когда приедет в Вильнюс, получит, может быть, не все из того, что он ожидает в своих планах-максимумах, но точно получит многое".
Саммит лидеров НАТО в Вильнюсе намечен на 11-12 июля.
4 июля президент Литвы призвал лидеров НАТО решительнее поддержать Украину в ее стремлении стать членом НАТО, так как приглашение в Альянс вдохновит украинцев к сопротивлению, а отказ от такого приглашения Кремль сочтет слабостью.
- В Великобритании заявили, что поддержат вступление Украины в НАТО по упрощенной процедуре.
- Le Monde считает, что Франция может поддержать вступление Украины в НАТО, "чтобы вразумить Кремль".
- 3 июля глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис выступил за то, чтобы на саммите НАТО в Вильнюсе Украину "четко и безвозвратно" пригласили в Альянс.
- 4 июля президент Зеленский призвал президента США Джо Байдена поддержать сейчас приглашение Украины в НАТО с началом процедуры вступления после окончания вторжения России.
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