США – Києву про членство в НАТО: Проведіть реформи. Відповідь МЗС: Реформуйте ставлення до РФ
Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр на брифінгу заявила, що країни-члени НАТО ухвалять рішення щодо членства України в Альянсі тоді, коли вона "буде відповідати всім вимогам і проведе необхідні реформи". Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко у відповідь закликав Захід реформувати своє ставлення до Росії.
За словами Жан-П'єр, США традиційно віддані позиції "відкритих дверей НАТО", коли йдеться про членство України в Альянсі. Водночас вона наголосила, що будь-яке рішення щодо членства в НАТО ухвалюється між 31 союзником, а також країною-претенденткою на членство.
"Тож, у цьому випадку, коли йдеться про Україну, ми обговорювали з нашими союзниками по НАТО й Україною, як ми можемо колективно підтримати прагнення України до євроатлантичної інтеграції", – зазначила вона.
Речниця Білого дому не вдавалася у деталі дипломатичних перемовин з цього приводу, проте згадала тезу президента США Джо Байдена про те, що для вступу у НАТО "Україні доведеться провести реформи, щоби відповідати таким самим стандартам, як і будь-якій іншій країні НАТО".
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Своєю чергою Ніколенко зауважив, що "крім України, зараз у світі немає жодної іншої країни, яка б проводила таку кількість реформ в умовах масштабної війни на своїй території".
"Докорінні внутрішні перетворення в Україні невідворотно продовжуватимуться", – написав він.
Водночас у МЗС вважають, що у світі є "одна незавершена реформа", маючи на увазі ставлення Заходу до ролі Росії в архітектурі євроатлантичної безпеки.
"Щойно наші партнери будуть розглядати питання членства України в НАТО без озирання на Москву, стане очевидним, що надання Україні запрошення до членства в Альянсі вже на цьому етапі відповідає безпековим інтересам союзників", – додав Ніколенко.
- Le Monde вважає, що Франція може підтримати вступ України до НАТО, "щоб навчити Кремль".
- 3 липня глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс виступив за те, щоб на саміті НАТО у Вільнюсі Україну "чітко і безповоротно" запросили до Альянсу.
- 4 липня президент Зеленський закликав президента США Джо Байдена підтримати зараз запрошення України до НАТО з початком процедури вступу після закінчення вторгнення Росії.
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