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США – Києву про членство в НАТО: Проведіть реформи. Відповідь МЗС: Реформуйте ставлення до РФ

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06.07.2023, 13:16
США – Києву про членство в НАТО: Проведіть реформи. Відповідь МЗС: Реформуйте ставлення до РФ - Фото
Карін Жан-П'єр (Фото: ЕРА)

Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр на брифінгу заявила, що країни-члени НАТО ухвалять рішення щодо членства України в Альянсі тоді, коли вона "буде відповідати всім вимогам і проведе необхідні реформи". Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко у відповідь закликав Захід реформувати своє ставлення до Росії.

За словами Жан-П'єр, США традиційно віддані позиції "відкритих дверей НАТО", коли йдеться про членство України в Альянсі. Водночас вона наголосила, що будь-яке рішення щодо членства в НАТО ухвалюється між 31 союзником, а також країною-претенденткою на членство.

"Тож, у цьому випадку, коли йдеться про Україну, ми обговорювали з нашими союзниками по НАТО й Україною, як ми можемо колективно підтримати прагнення України до євроатлантичної інтеграції", – зазначила вона.

Речниця Білого дому не вдавалася у деталі дипломатичних перемовин з цього приводу, проте згадала тезу президента США Джо Байдена про те, що для вступу у НАТО "Україні доведеться провести реформи, щоби відповідати таким самим стандартам, як і будь-якій іншій країні НАТО".

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Своєю чергою Ніколенко зауважив, що "крім України, зараз у світі немає жодної іншої країни, яка б проводила таку кількість реформ в умовах масштабної війни на своїй території".

"Докорінні внутрішні перетворення в Україні невідворотно продовжуватимуться", – написав він.

Водночас у МЗС вважають, що у світі є "одна незавершена реформа", маючи на увазі ставлення Заходу до ролі Росії в архітектурі євроатлантичної безпеки.

"Щойно наші партнери будуть розглядати питання членства України в НАТО без озирання на Москву, стане очевидним, що надання Україні запрошення до членства в Альянсі вже на цьому етапі відповідає безпековим інтересам союзників", – додав Ніколенко.

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Мілана Головань
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Джо БайденвійнаНАТОолег ніколенкоКарін Жан-П'єр
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