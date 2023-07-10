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В НАТО опасно поставили кучкой Patriot на саммите в Вильнюсе. Украинцы в шоке: фото, карта

Цей матеріал також доступний українською
10.07.2023, 14:41
В НАТО опасно поставили кучкой Patriot на саммите в Вильнюсе. Украинцы в шоке: фото, карта - Фото
Patriot (Фото: EPA)

Официальный Twitter-аккаунт немецких Воздушных сил Люфтваффе распространил фото по подготовке к саммиту НАТО. На нем зафиксированы три занитно-ракетных комплекса Patriot, собранные в одном месте. На это обратили внимание в сети, в том числе украинские журналисты и советник Офиса президента.

Фото появилось в Twitter Люфтваффе 7 июля. На нем изображена развернутая система ПВО, которая видна через окно самолета.

"09:10: наши три эскадрильи Patriot готовы к действиям", – говорилось в сообщении.

Фото: Team Luftwaffe

Советник главы ОП Подоляк назвал такую ситуацию "странным паркетным парадом собственного тщеславия" со стороны военных ведомств некоторых стран-членов НАТО. Он задал вопрос: предполагается ли такое размещение рядом с вражеской границей и скопление техники в стандартах и рекомендациях НАТО.

"Или это своего рода сигнал: "Все равно мы никогда не будем воевать, поэтому можем позволить себе безопасное поведение"? Что ж, тогда напомню: прямо сейчас есть места, где этой технике найдут лучшее применение", – написал Подоляк.

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Участник OSINT-проекта InformNapalm Антон Павлушко отреагировал на это фото, обратив внимание на скопление дорогостоящей военной техники в одном месте.

"Одиноко в поле стоят в ряд три пусковые Patriot, радары метрах в 50 от них, дальше куча техники, грузовой самолет. На фото несколько (десятков) миллиардов евро", – написал он.

Павлушко также отметил, что Вильнюс находится в 20 км от беларуской границы.

"Несколько выстрелов российской пушки могут обнулить весь этот праздник жизни и беззаботности. Также хватит одной ДРГ и нескольких мин", – поделился соображениями журналист.

9 июля журналист Европравды Сергей Сидоренко поделился новой фотографией из аэропорта Вильнюса. Он отметил, что ситуация с развертыванием техники не изменилась после публичных замечаний.

Фото: Facebook Сергей Сидоренко

Кроме того, Павлушко поделился геолокацией этих комплексов рядом с Вильнюсским аэропортом.

Место возможного размещения на карте

СПРАВКА. Комплексы Patriot впервые были развернуты армией США в середине 1980-х. Patriot модернизируется и находится на вооружении более чем в 10 странах, включая США, Израиль, Германию, Испанию. По данным германских военных, Patriot покрывает территорию радиусом около 68 км. Его радар может отслеживать до 50 целей и наводить на пять из них одновременно. В зависимости от модификации ракеты-перехватчики могут достигать высоты более 24 км и поражать цели на расстоянии до 160 км.

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Артём Джерипа
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