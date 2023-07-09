Армии стран-членов НАТО выставят оружие для защиты саммита в Вильнюсе: кто с чем приедет

Для охраны саммита НАТО, который состоится 11 июля в Вильнюсе, 16 стран-членов Альянса направили в общей сложности около 1000 военных, боевую авиацию и современную технику. Об этом сообщает Reuters.

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По данным журналистов, Германия развернула 12 пусковых установок Patriot, которые в случае угрозы будут использованы для перехвата баллистических и крылатых ракет или военных самолетов.

Испания взяла с собой систему противовоздушной обороны NASAMS, Франция отправляет самоходные гаубицы Caesar.

Кроме того, Франция вместе с Финляндией и Данией разместили в Литве боевые самолеты, а вместе с Великобританией поставили средства борьбы с дронами.

Польша и Германия направили усиленные вертолетами Силы специальных операций.

"Мы готовимся к разным провокациям", – сказал начальник Пограничной службы Литвы Рустамас Любаевас, добавив, что опасается волн мигрантов, нарушений границы или появления военной техники без объяснения причин.

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