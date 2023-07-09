UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Армии стран-членов НАТО выставят оружие для защиты саммита в Вильнюсе: кто с чем приедет

Цей матеріал також доступний українською
09.07.2023, 13:35
Армии стран-членов НАТО выставят оружие для защиты саммита в Вильнюсе: кто с чем приедет - Фото
ЗРК Patriot (Фото: Минобороны Польши)

Для охраны саммита НАТО, который состоится 11 июля в Вильнюсе, 16 стран-членов Альянса направили в общей сложности около 1000 военных, боевую авиацию и современную технику. Об этом сообщает Reuters.

По данным журналистов, Германия развернула 12 пусковых установок Patriot, которые в случае угрозы будут использованы для перехвата баллистических и крылатых ракет или военных самолетов.

Испания взяла с собой систему противовоздушной обороны NASAMS, Франция отправляет самоходные гаубицы Caesar.

Кроме того, Франция вместе с Финляндией и Данией разместили в Литве боевые самолеты, а вместе с Великобританией поставили средства борьбы с дронами.

Польша и Германия направили усиленные вертолетами Силы специальных операций.

"Мы готовимся к разным провокациям", – сказал начальник Пограничной службы Литвы Рустамас Любаевас, добавив, что опасается волн мигрантов, нарушений границы или появления военной техники без объяснения причин.

Читайте также: Берлин боится войны с Россией, может помешать вступлению Украины в НАТО – The Telegraph

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнанатолитвавооружениеохранасаммит
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 