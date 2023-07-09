Армії країн-членів НАТО виставлять зброю на захист саміту у Вільнюсі: хто з чим приїде
Для охорони саміту НАТО, який відбудеться 11 липня у Вільнюсі, 16 країн-членів Альянсу надіслали загалом близько 1000 військових, бойову авіацію і сучасну техніку. Про це повідомляє Reuters.
За даними журналістів, Німеччина розгорнула 12 пускових установок Patriot, які у разі загрози будуть використані для перехоплення балістичних і крилатих ракет або військових літаків.
Іспанія взяла із собою систему протиповітряної оборони NASAMS, Франція відправляє самохідні гаубиці Caesar.
Крім того, Франція разом із Фінляндією та Данією розмістили у Литві бойові літаки, а разом із Великою Британією поставили засоби боротьби з дронами.
Польща та Німеччина надіслали посилені гелікоптерами Сили спеціальних операцій.
"Ми готуємося до різних провокацій", – сказав глава Прикордонної служби Литви Рустамас Любаєвас, додавши, що побоюється хвиль мігрантів, порушень кордону або появи військової техніки без пояснення причин.
- 5 липня 2023 року речниця Білого дому заявила, що країни-члени НАТО ухвалять рішення щодо членства України, коли вона "відповідатиме всім вимогам і проведе необхідні реформи". У МЗС відреагували й закликали Захід реформувати своє ставлення до Росії.
- Кірбі також повідомив, що не слід розглядати саміт НАТО у Вільнюсі як "точку ухвалення рішень" стосовно конкретних систем озброєння.
- Очільник Головного управління розвідки Буданов заявив, що очікування українського суспільства від саміту НАТО "не виправдаються", а Україну не запросять доєднатись до Альянсу під час заходу.
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