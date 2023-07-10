В НАТО небезпечно поставили купкою Patriot на саміті у Вільнюсі. Українці шоковані – фото, мапа
Офіційний Twitter-акаунт німецьких Повітряних сил Люфтваффе поширив фото з підготовки до саміту НАТО. На ньому зафіксовано три зенітних ракетних комплекси Patriot, зібрані в одному місці. На це звернули увагу в мережі, зокрема українські журналісти та радник Офісу президента.
Фото з'явилось у Twitter Люфтваффе 7 липня. На ньому зображена розгорнута система ППО, яку видно через вікно літака.
"09:10: наші три ескадрильї Patriot готові до дій", – йшлось у повідомленні.
Радник глави ОП Подоляк назвав таку ситуацію "дивним паркетним парадом власного марнославства" з боку військових відомств деяких країн-членів НАТО. Він поставив запитання: чи передбачається таке розміщення поряд з ворожим кордоном та скупчення техніки у стандартах та рекомендаціях НАТО.
"Чи це свого роду сигнал: "Усе одно ми ніколи не будемо воювати, тож можемо дозволити собі безтурботну поведінку"? Що ж, тоді нагадаю: просто зараз є місця, де цій техніці знайдуть краще застосування", – написав Подоляк.
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Учасник OSINT-проєкту InformNapalm Антон Павлушко відреагував на це фото, звернувши увагу на скупченні дорогої військової техніки в одному місці.
"Одиноко в полі стоять в ряд три пускові Patriot, радари метрів за 50 від них, далі купа техніки, вантажний літак. На фото декілька (десятків) мільярдів євро", – написав він.
Павлушко також зауважив, що Вільнюс знаходиться за 20 км від білоруського кордону.
"Декілька пострілів російської гармати можуть обнулити все це свято життя та безтурботності. Також вистачить однієї ДРГ і декількох мін", – поділився міркуваннями журналіст.
9 липня журналіст Європравди Сергій Сидоренко поділився новою світлиною з аеропорту Вільнюса. Він зауважив, що ситуація з розгортанням техніки не змінилась після публічних зауважень.
Окрім цього, Павлушко поділився геолокацією цих комплексів поряд з Вільнюським аеропортом.
- Армії НАТО виставили зброю для захисту саміту Альянсу у Вільнюсі. 16 країн-членів НАТО надіслали загалом близько 1000 військових, бойову авіацію і сучасну техніку.
- 16 червня стало відомо, що Німеччина "негайно" передасть Україні ще 64 керовані ракети для Patriot.
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