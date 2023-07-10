В НАТО небезпечно поставили купкою Patriot на саміті у Вільнюсі. Українці шоковані – фото, мапа

Офіційний Twitter-акаунт німецьких Повітряних сил Люфтваффе поширив фото з підготовки до саміту НАТО. На ньому зафіксовано три зенітних ракетних комплекси Patriot, зібрані в одному місці. На це звернули увагу в мережі, зокрема українські журналісти та радник Офісу президента.

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Фото з'явилось у Twitter Люфтваффе 7 липня. На ньому зображена розгорнута система ППО, яку видно через вікно літака.

"09:10: наші три ескадрильї Patriot готові до дій", – йшлось у повідомленні.

Радник глави ОП Подоляк назвав таку ситуацію "дивним паркетним парадом власного марнославства" з боку військових відомств деяких країн-членів НАТО. Він поставив запитання: чи передбачається таке розміщення поряд з ворожим кордоном та скупчення техніки у стандартах та рекомендаціях НАТО.

"Чи це свого роду сигнал: "Усе одно ми ніколи не будемо воювати, тож можемо дозволити собі безтурботну поведінку"? Що ж, тоді нагадаю: просто зараз є місця, де цій техніці знайдуть краще застосування", – написав Подоляк.

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Учасник OSINT-проєкту InformNapalm Антон Павлушко відреагував на це фото, звернувши увагу на скупченні дорогої військової техніки в одному місці.

"Одиноко в полі стоять в ряд три пускові Patriot, радари метрів за 50 від них, далі купа техніки, вантажний літак. На фото декілька (десятків) мільярдів євро", – написав він.

Павлушко також зауважив, що Вільнюс знаходиться за 20 км від білоруського кордону.

"Декілька пострілів російської гармати можуть обнулити все це свято життя та безтурботності. Також вистачить однієї ДРГ і декількох мін", – поділився міркуваннями журналіст.

9 липня журналіст Європравди Сергій Сидоренко поділився новою світлиною з аеропорту Вільнюса. Він зауважив, що ситуація з розгортанням техніки не змінилась після публічних зауважень.

Окрім цього, Павлушко поділився геолокацією цих комплексів поряд з Вільнюським аеропортом.

ДОВІДКА. Комплекси Patriot вперше були розгорнуті армією США в середині 1980-х. Patriot модернізується та є на озброєнні у понад 10 країн, зокрема США, Ізраїлю, Німеччини, Іспанії. За Комплекси Patriot вперше були розгорнуті армією США в середині 1980-х. Patriot модернізується та є на озброєнні у понад 10 країн, зокрема США, Ізраїлю, Німеччини, Іспанії. За даними німецьких військових, Patriot покриває територію радіусом близько 68 км. Його радар може відстежувати до 50 цілей і наводити на п'ять із них одночасно. Залежно від модифікації ракети-перехоплювачі можуть досягати висоти понад 24 км і вражати цілі на відстані до 160 км.

Армії НАТО виставили зброю для захисту саміту Альянсу у Вільнюсі. 16 країн-членів НАТО надіслали загалом близько 1000 військових, бойову авіацію і сучасну техніку.

16 червня стало відомо, що Німеччина "негайно" передасть Україні ще 64 керовані ракети для Patriot.

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