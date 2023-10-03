The Telegraph пишет, что в Британии якобы иссякли запасы определенного оружия для ВСУ

Великобритания якобы не сможет больше поставлять определенное вооружение в качестве помощи Украине из-за того, что ее собственные запасы, которые она могла бы передать, уже "кончились". Об этом пишет газета The Daily Telegraph со ссылкой на неназванного собеседника в командовании Вооруженных Сил королевства.

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Представитель ВС Британии сказал: "Мы отдали почти столько, сколько можем себе позволить".

Собеседник отметил, что его страна при этом продолжит поставлять оборудование для обеспечения Украины.

"Но сейчас им [Украине] нужны такие вещи как средства противовоздушной обороны и артиллерийские боеприпасы, а все это у нас закончилось", – сказал военный.

Он рассказал, что также "нет перспектив" предоставить Украине больше британских танков. Собеседник издания отметил, что сейчас происходит модернизация танков Challenger 2 на Challenger 3.

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Публикация The Daily Telegraph от анонимного источника распространяется на англоязычную западную аудиторию и была обнародована 2 октября 2023 года после голосования 30 сентября Конгресса США за временный бюджет, который не предусматривает финансирование помощи Украине до 17 ноября включительно. После этого в западных странах раздаются противоречивые мнения относительно дальнейшей военной помощи Киеву.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заверил, что поддержка Украины в США не ослабевает, а принятая Конгрессом резолюция является "инцидентом, а не чем систематическим".

30 сентября 2023 г. в Киеве состоялся Форум оборонных индустрий. В ходе мероприятия присутствовали представители 38 компаний из 19 стран, среди которых и представители Великобритании.

Зеленский сообщил, что было подписано более 20 соглашений с компаниями-партнерами.

Основными аспектами развития украинского ВПК будут производства порохов, собственных артиллерийских снарядов, систем ПВО, наземных и морских дронов, а также обучение украинского персонала.

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