Конгресс США не внес в бюджет помощь Украине. Кулеба: Это инцидент, а не системность
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что поддержка Украины в США не ослабевает. Об этом он сообщил во время общения с прессой в Киеве, цитирует его Sky News.
Он отметил, что Киев ведет переговоры с представителями Демократической и Республиканской партий.
"Мы не чувствуем, что поддержка США была разрушена. Потому что Соединенные Штаты понимают, что на карту поставлено гораздо больше, чем просто Украина. Речь идет о стабильности и предсказуемости мира, и поэтому я верю, что мы сможем найти необходимые решения", — заявил Кулеба.
Дипломат сказал, что Украина работает с Конгрессом, чтобы "убедиться, что это не повторится ни при каких обстоятельствах".
- 30 сентября 2023 года обе палаты Конгресса США – Палата представителей и Сенат – поддержали бюджетную резолюцию о финансировании федеральных расходов на следующие 45 дней. Текст резолюции не предусматривает нового финансирования Украины до 17 ноября включительно.
- Белый дом просил Конгресс выделить для Украины $24 млрд до конца 2023 года.
- В последний раз Конгресс одобрял помощь Украине в размере $48 млрд в декабре 2022 года – до того, как республиканцы взяли под свой контроль Палату представителей.
Читайте также: Спикер Палаты представителей США: Приоритет для меня — Америка. Но Украине я хочу помочь
Комментарии