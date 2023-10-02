Конгресс США не внес в бюджет помощь Украине. Кулеба: Это инцидент, а не системность

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что поддержка Украины в США не ослабевает. Об этом он сообщил во время общения с прессой в Киеве, цитирует его Sky News.

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По его словам, законопроект о временном финансировании американского бюджета без помощи Украине, который принял Конгресс, является "инцидентом, а не чем-то систематическим".

Он отметил, что Киев ведет переговоры с представителями Демократической и Республиканской партий.

"Мы не чувствуем, что поддержка США была разрушена. Потому что Соединенные Штаты понимают, что на карту поставлено гораздо больше, чем просто Украина. Речь идет о стабильности и предсказуемости мира, и поэтому я верю, что мы сможем найти необходимые решения", — заявил Кулеба.

Дипломат сказал, что Украина работает с Конгрессом, чтобы "убедиться, что это не повторится ни при каких обстоятельствах".

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