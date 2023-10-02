Конгрес США не вніс до бюджету допомогу Україні. Кулеба: Це інцидент, а не системність

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що підтримка України у США не слабшає. Про це він повідомив під час спілкування з пресою у Києві, цитує його Sky News.

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За його словами, законопроєкт про тимчасове фінансування американського бюджету без допомоги Україні, який ухвалив Конгрес, є "інцидентом, а не чимось систематичним".

Він зазначив, що Київ веде переговори із представниками Демократичної та Республіканської партій.

"Ми не відчуваємо, що підтримка США була зруйнована. Тому що Сполучені Штати розуміють, що на карту поставлено набагато більше, ніж просто Україна. Йдеться про стабільність та передбачуваність світу, і тому я вірю, що ми зможемо знайти необхідні рішення", — заявив Кулеба.

Дипломат сказав, що Україна працює з Конгресом, щоб "переконатися, що це не повториться за жодних обставин".

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